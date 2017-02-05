Получение Украиной безвиза остановила проволочка в борьбе с коррупцией, – Представительство ЕС в Украине. Главная

Украина не получила безвизовый режим со станами ЕС одновременно с Грузией по причине того, что затянула антикоррупционные инициативы. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

По его словам, решение относительно получения безвизового режима для Грузии не было неожиданным. «Это решение было анонсировано ранее, так же, как и очень похожие решения будут приняты в ближайшее время по Украине. Единственное, нужно понимать, что принятие решений в ЕС иногда происходит немного медленнее, чем хотелось бы. Но в демократических организациях все эти проблемы решаются в дискуссиях, переговорах. И надо достичь компромисса. Это показывает, что путь для безвизового режима уже практически пройден и осталось только голосование в Совете министров ЕС», – подчеркнул пресс-атташе Представительства ЕС в Украине.

По мнению Стулика, это также позитивный сигнал для Украины, так как решение по безвизовому режиму для Украины практически принято.

«Сейчас нужно пройти определенные бюрократические шаги, принять еще несколько решений как в парламенте, так в Совете министров ЕС. Но это вопрос времени. Дату не можем назвать, потому что это было бы довольно безответственно. Это демократические процессы, и мы не можем указать конкретные дедлайны», – пояснил он.

«Любая страна, которая должна получить безвизовый режим всегда оценивается согласно ее прогрессу в продвижении на пути к безвизу. И раньше совпадали процессы в Грузии и Украине, хотя Украина получила намного раньше план для выполнения безвизового режима», – отметил Стулик.

Поэтому исключение Украины из пакетного голосования совместно с Грузией, по его словам, произошло по прагматическим соображениям – чтобы не принимать решения по нескольку раз со стороны Европейской комиссии, а проголосовать однократно.

«Сейчас Грузия ненамного опережает Украину. Поэтому не было причин, чтобы тормозить Грузию. Она действительно в определенных моментах опередила Украину», – подчеркнул он и добавил, что поэтому процесс получения безвиза в Грузии сейчас происходит по сравнению с Украиной быстрее, но для Украины не означает отставание.

«Европейская комиссия передала Европейскому парламенту и Совету министров ЕС предложение на отмену безвизового режима для Украины 20 апреля прошлого года. Для Грузии это решение было принято на месяц раньше», – сообщил Стулик.

«Украинский безвиз остановили последние моменты, касающиеся борьбы с коррупцией. Еще в конце 2015 года было подписано письмо между премьером Яценюком, президентом Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером, где было прописано пять условий, которые должна выполнить Украина для получения безвиза. В частности, речь шла о запуске электронных деклараций, обеспечении соответствующего финансирования новосозданным антикоррупционным учреждениям, также о создании агентства для возврата конфискованных активов. И шла речь об обеспечении полного функционирования Национального агентства по противодействию коррупции, которое на данный момент еще не работало в полном объеме. Вот эти пять пунктов затянули этот процесс», – отметил он.

Однако, Стулик считает, что это не является большим отставанием от Грузии в вопросе получения безвизового режима.

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