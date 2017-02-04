Активисты заблокировали 300 вагонов на железнодорожном пути «Торецк – Горловка» (Видео). Главная

За прошедшие сутки через железнодорожную станцию Курдюмовка (г. Торецк, Донецкая обл.) активисты торговой блокады «Л/ДНР» не пропустили в направлении Горловки более 300 вагонов. Об этом сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, один из соорганизаторов блокады Семен Семенченко.

«За сутки через станцию Курдюмовка не прошло более 300 вагонов из и в оккупированную РФ Горловку», – написал нардеп.

Также он отметил, что это нанесло удар по экономике «Л/ДНР»: «это серьезный удар по финансированию терроризма, это реальная помощь ветеранов и волонтеров нашим ребятам на передовой».

Семенченко уточнил, что жд-колею заблокировали тепловозом, при этом пропускают одну электричку, «т.к. там одна станция еще впереди».

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн

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