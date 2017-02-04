Авдеевка: Борьба за жизнь (Фоторепортаж). Главная

Центральная часть Авдеевки в ночь на 3 февраля снова попала под обстрел артиллерии. Снаряды разрушили 28 домов и квартир. Стреляли по центру выдачи гуманитарной помощи в школе и пункту обогрева на местном стадионе, пишет «Радио Свобода».
2 человека погибли в результате ночной бомбежки в Авдеевке. Тяжело ранен начальник городского управления службы по чрезвычайным ситуациям. Снаряды падали в самом центре – на местном стадионе, где спасатели развернули пункт обогрева. Минувшую ночь пенсионерка Валентина Тихоновна вспоминает с ужасом.
«Ну как пережили ночь? Всегда в испуге. Бахали так сильно. Разве можно спокойно такое пережить? Не передать даже, насколько страшно. Нежелательно бы этого, но куда деваться», – рассказывает женщина.
Один из снарядов угодил в пятиэтажку напротив стадиона. Здесь разрушены несколько квартир. Весь подъезд остался без стекол.
«На пятом этаже в соседнюю квартиру прямое попадание было. У всех практически стекла вылетели от взрывной волны. Мы живем на том же этаже, где и попадание было, но только мы напротив. У нас только стекла выбило», – говорит жительница Авдеевки Татьяна.
Падали снаряды и возле школы. О ночном обстреле напоминает полуметровая воронка. Здесь от осколков погиб водитель оперативно-спасательного автомобиля ГСЧС и работница Авдеевского коксохимического завода.
Центр города не подвергался обстрелу полтора года. Зачем было стрелять по гражданским объектам и жилым домам, здесь не понимают. В этой части города нет ни позиций военных, ни складов, ни боевой техники.
«28 августа 2015 года был последний обстрел этого микрорайона Химик. Сколько времени прошло. И не было с тех пор обстрелов этого поселка. А вчера такое началось. Просто странно. Зачем? Зачем стрелять по месту, где людям предоставляют помощь? Зачем стрелять по школе, где хранилась и разгружалась гуманитарная помощь? Там что, боевые действия идут или там позиции военных, или там "Точка-У"?», – удивляется руководитель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Павел Малыхин
После обстрела спасатели эвакуировали людей и убрали все палатки из пункта обогрева. Однако утром вновь их развернули. В центре работает несколько полевых кухонь. Военные бесплатно раздают горячую еду и чай.
Солдатская еда по душе и взрослым, и детворе. Маленькие авдеевцы завтракают с аппетитом.
Наибольшей популярностью пользуются палатки с дизельными генераторами. Здесь люди заряжают мобильные телефоны. Связь с большой землей здесь так же важна, как и вода с теплом.
В этот раз спасатели, полиция и власти сработали гораздо лучше, чем раньше. Чувствуется, что их действия умело координируют.
«Просто все на высоте. Вообще так мобилизовались все, по сравнению с первым разом, когда обстреливали город. Тогда хаос был вообще полнейший. Все пытались уехать быстрее, а сейчас, может быть, люди и держатся, потому что видят, что власти помогают. В этот раз и спасатели работают хорошо», – признается жительница Авдеевки Светлана.
Светлана
В город постоянно поступает гуманитарная помощь. 3 февраля, когда обстрелов значительно меньше, спасатели доставляют продукты и воду в наиболее опасную часть Авдеевки – старый город. В школе, которую бомбили в ночь, разгружают новую партию гуманитарной помощи из Днепра.
«Была сформирована гуманитарная помощь под руководством губернатора Днепропетровщины, и в сопровождении государственной службы по чрезвычайным ситуациям была отправлена сюда. На сегодняшний день продукты необходимы, есть вода и те продукты, которые нескоропортящиеся. То есть, продукты, необходимые для населения, которое будет получать гуманитарную помощь на территории Авдеевки», – говорит заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Днепра Олег Кушнирук.
Всех, кто хочет выехать, Донецкая областная администрация готова вывезти и предоставить все необходимое. Но покидать город люди не спешат. Прошлогодняя эвакуация показала, что их нигде не ждут, сетуют авдеевцы.
«Все хотят остаться дома. Некуда ехать. Кто ждет в другом городе? Никто там нас не ждет. Тут хотя бы свой родной дом. Все знают друг друга, все держатся друг за друга. А там никто никого не знает. Поэтому никто не хочет уезжать из своего дома», – говорит школьница Валерия.
Валерия
В город постоянно прибывают дополнительные силы полиции. Сегодня сюда приехали полсотни правоохранителей из Краматорска. Патрули круглосуточно обеспечивают порядок в Авдеевке и сохранность домов и объектов инфраструктуры.
«Мародерства мы не допускаем, потому что практически в каждом квартале находится наряд полиции. Соответственно, там ведем работу с населением. Фактов мародерства не выявлено. Потому что мы обеспечиваем в полном объеме публичный порядок», – рассказывает заместитель начальника управления уголовного розыска Национальной полиции в Донецкой области Роман Осуховский.
Роман Осуховский
При этом полицейские говорят, что с момента начала масштабных обстрелов Авдеевки, в городе не зарегистрировано ни одного преступления. В городе по-прежнему нет света, местами – воды. Однако отопление удается удерживать. Люди говорят, что в домах стало теплее.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
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