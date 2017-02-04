Ситуация в пунктах пропуска 4 февраля. Главная

Сегодня утром, 4 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 17,1 тыс. человек и 3,1 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4045 человек и 705 транспортных средств;

«Марьинка» – 3930 человек и 870 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3655 человек и 955 транспортных средств;

«Гнутово» – 2080 человек и 570 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3405 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/70;

«Марьинка» – 100/100;

«Новотроицкое» – 20/25;

«Гнутово» – 50/30.

Фото: 112.ua