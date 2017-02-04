Ситуация в пунктах пропуска 4 февраля. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 4 февраля

04.02.17 08:27 dnews.dn.ua Новости 56

Ситуация в пунктах пропуска 4 февраля

Сегодня утром, 4 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 17,1 тыс. человек и 3,1 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4045 человек и 705 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 3930 человек и 870 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 3655 человек и 955 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2080 человек и 570 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 3405 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/70;
  • «Марьинка» – 100/100;
  • «Новотроицкое» – 20/25;
  • «Гнутово» – 50/30.

Фото: 112.ua

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