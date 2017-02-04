Ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 4 февраля. Главная

Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области сообщает, что в результате ночного обстрела старой части Авдеевки пострадали дома по следующим адресам:

ул. Маяковского, 87а;

ул. Соборная (Ленина), 73 кв.64, 67;

ул. Независимости, 24;

ул. Нахимова, 73 - автомобиль.

В настоящее время информации о погибших и раненых нет. Ночью на местах обстрелов работала полиция. Утром полицейские автопатрули и пешие наряды обходят пострадавший район.

Непосредственно в старой части города открыты 2 дополнительных пункта полиции. Сюда жители могут обратиться с любым вопросом и получить необходимую помощь.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами с 29 января. Вследствие артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.