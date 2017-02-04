Алена Лукьянчук: «Неудобный» ребенок. Главная

Недавно ко мне на консультацию привели девочку шести лет. Ее мама жаловалась на то, что ребенок постоянно ломает игрушки.

Пока мама рассказывала о том, как ей живется, девочка сидела очень смирно и спокойно минут 20. На мой вопрос – не скучно ли ей – она подняла глаза, и тут же перевела их на маму, та в ответ незаметно кивнула, мол, можно, отвечай. Девочка тихо ответила: «Нет, все хорошо, спасибо». Я думаю, что такой ребенок вызвал бы умиление и поощрение у взрослых. Это же прекрасно – иметь послушного ребенка. Единственное, что не могла контролировать мама – это желание девочки постоянно ломать кукол.

Послушный малыш «удобен» для всех

Идеальный ребенок – то, чего хотят все родители. Чтобы учился на отлично, не бегал, не прыгал, одежду не пачкал, с плохими детьми не дружил, книги читал, взрослых не перебивал и всегда спрашивал разрешения у мамы. И для родителей, и для классного руководителя в школе с таким ребенком легко, он очень «удобен».

Жить с идеальным ребенком действительно очень удобно. С ним можно спокойно ходить в гости, отправляться в путешествие, ведь он не балуется, не капризничает... Идеальный ребенок не мешает маме и папе работать, а если, к примеру, заболел, то спокойно остается с няней – без истерик и нервотрепки.

Более того, идеальный ребенок демонстрирует окружающим, что у него самые лучшие, грамотные и мудрые родители. В этом как раз и заключается главный подвох.

Во всех этих ожиданиях родителей нет самого важного – в них нет интересов самого ребенка. Только лишь стремление родителей «красиво» выглядеть в глазах окружающих.

К примеру, поведение некоторых родителей, которые приводят детей в развивающие клубы, очень типичное: приводя ребенка 3-5 лет на развивающее занятие, они пристально следят, чтобы он строго следовал цели визита – слушал сказку или лепил фигурки из пластилина. Они всеми силами стремятся усадить своих детей слушать сказку, в то время как малышу хочется убежать в другую комнату, где много игрушек, чтобы играть, крутить-вертеть и изучать все те предметы, которые в ней представлены.

Мама и педагог всеми силами пытаются вернуть ребенка обратно. Когда это удается, все вздыхают: «Какой молодец, сидит и слушает сказку». Теперь вот и ребенок хороший, и мама успокоилась, потому что у нее все так, как надо. При этом нужно понимать, что для самого ребенка обычно важнее и интереснее изучать незнакомые предметы, для него это новый опыт.

В таком раннем возрасте ни о каком развитии дисциплины, коллективизма речь вообще не должна идти. И коль уж это развивающие занятия для детей, то именно детский интерес и нужно удовлетворять.

Или еще один пример. Я всегда с ужасом наблюдаю на детских площадках хорошо всем известную сцену: два малыша не могут поделить игрушку, и один крепко сжимает свою машинку, отворачиваясь от другого карапуза. Подбегает мама и тут же начинает поучать его, буквально заставив разжать ручки и отдать драгоценную игрушку. Его драгоценность.

Маленький ребенок, которому говорят: «Поделись игрушкой, ты не должен быть жадным, ты должен всем делиться», в этот момент не понимает, почему он должен делиться своей игрушкой. Ведь этот мальчик ему не нравится, а игрушка нравится, и играть он хочет сам, а не с мальчиком.

Забрать из рук расстроенного ребенка игрушку и отдать ее «из приличия» другому малышу, чтобы никто вдруг не подумал, что вы воспитываете сына эгоистом, это значит дать понять своему ребенку, что его интересы не важны, а важно только хорошо выглядеть в глазах других. Научить его не выбору, а жертве. Во всем. О том, что будет дальше, родители редко задумываются.

Здоровый ребенок отличается от идеального тем, что здоровый ребенок следует своему импульсу и своим желаниям, и родительская задача лишь смотреть, чтобы эти импульсы не мешали окружающим, а также не навредили его собственному здоровью, не травмировали. Мы стараемся адаптировать ребенка к социальным нормам ровно настолько, чтобы сохранить его детскую непосредственность, оставить его внутреннюю свободу и стремление изучать мир, учиться выражать свои желания, отстаивать их в адаптивной форме, и в то же время учиться договариваться, сохранять обратную связь с окружающим миром. Потому что задача ребенка – изучать этот мир.

Как правильно поступать родителям

Задача, стоящая перед идеальным ребенком – не мешать, быть удобным, задавить свои импульсы и адаптироваться настолько, чтобы верить на слово маме.

Что при этом узнает ребенок об окружающем мире? Ничего.

Что поймет о себе? Ровно то, что сказала мама, научившись доверять другим, но совсем забыв о себе.

А дальше ребенок вырастает и продолжает быть «удобным», идеальным для общества и незаметным для себя. Мучается он от этого или нет, никто не узнает, потому что его об этом никогда не спрашивали. Вы хотите такую жизнь для своего ребенка?

Или вы все же хотите, чтобы он был уверен в себе, взаимодействовал с окружающим миром, узнавая все новое, при этом опираясь на свои желания.

Что для этого необходимо? Ответ простой: перестаньте «лепить» идеального ребенка.

Ребенок должен быть «удобен» в меру.

Не заставляйте ребенка советоваться с вами по любому поводу, давайте ему свободу выбора: какую футболку надеть, в какую игру играть;

дайте ему возможность изучать окружающий мир, если это не несет вред его жизни и здоровью;

не позволяйте никому критиковать ребенка словами: «хорошие дети так не поступают, ты хуже других». Нельзя говорить «ты плохой», «жадный» и т. д.;

позволяйте ребенку иметь свои вещи и распоряжаться ими. Если он не хочет с кем-то делиться игрушкой, прежде всего спросите в чем дело, может эта игрушка – самая большая его ценность, о которой он мечтал;

разговаривайте с ребенком;

доверяйте ему, спрашивайте о его самочувствии, не делайте выводы за него;

позвольте ребенку быть «неудобным».

Алена Лукьянчук