В Луганске подорвали главнокомандующего «ЛНР» (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 4 февраля, в 7:40 утра в неподконтрольном Луганске в собственном автомобиле был взорван «начальник народной милиции ЛНР» Олег Анащенко. С ним в машине находился еще один человек, который также погиб. Об этом сообщает пресс-служба «народной милиции ЛНР».

Отметим, что «народная милиция» – это наименование вооруженных сил «ЛНР».

«4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.», – говорится в сообщении.

В «народной милиции ЛНР» считают, что подрыв автомобиля был совершен сотрудниками украинских спецслужб. «Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике… Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», – утверждает представитель «народной милиции» «подполковник» Андрей Марочко.

В связи с гибелью Анащенко в «ЛНР» на 5 февраля объявлен траур.