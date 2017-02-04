Сводка из зоны АТО за 3 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки, 3 февраля, вооруженные формирования противника 115 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков на Донбассе. 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, противник вел огонь по Галициновке. Из 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов – по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно вели огонь танки противника. Из стрелкового оружия представители незаконных вооруженных формирований стреляли по Зайцево.

На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120 и 82-мм минометов противник обстрелял Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. Из гранатометов обстреляно Гнутово. По Павлополю вел огонь снайпер противника. По Водяному и Лебединскому противник стрелял из вооружения БМП, по Чермалыку – из ПТРК, а по Широкино – из БМП и танка.

На луганском направлении формирования противника из 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов стреляли по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому и Катериновке. Из гранатометов – по Станице Луганской и Валуйскому. Здесь же работал снайпер противника. Зенитные установки противника вели огонь по Троицкому.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до полуночи фиксировались обстрелы поселков Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, сел Крутая Балка, Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Безыменное Новоазовского района. Огонь велся из артиллерии калибрами 152 и 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. С направления поселка городского типа Луганское четыре раза обстрелян район села Калиновка, огонь велся из 152-мм арторудий и 120-мм минометов. Также с направления Луганского обстрелу из 120-мм минометов подвергся район села Лозовое. Трижды киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов район села Калиново, огонь велся с направлений сел Новозвановка и Троицкое. Из района Троицкого также был обстрелян из 82-мм минометов район села Веселогоровка. Район села Калиново-Борщеватое подвергся обстрелу из 120-мм минометов с направления Попасной».