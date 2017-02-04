За минувшие сутки Сартана дважды попала под обстрел (Фото). Главная

В течение суток представители незаконных вооруженных формирований дважды наносили артудары по прифронтовой Сартане. По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня известно, что повреждено 30 сооружений, из которых 28 – частные домовладения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В настоящее время продолжается документирование последствий обстрелов, наряды полиции патрулируют Сартану и приближенную к ней Талаковку.

Во время боевых действий часть поселка была обесточена, без света остались и жители Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.

Кроме осколочных повреждений зданий зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной, взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Только чудом никто из находившихся в доме людей не пострадал.

В целом снаряды разорвались на 6 улицах – Крайней, Пушкина, Северной, тупике Северном, Генерала Куркчи и Шмидта.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области