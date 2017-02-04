В двух обстрелянных домах Авдеевки восстановлено отопление, – Зубко. Главная

В прифронтовой Авдеевке возобновлена подача отопления в подъезды девяти- и пятиэтажки, которые пострадали в результате обстрела 2 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Чиновник отметил, что температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов, а температура на улице составляет +1 градус.

Также Геннадий Зубко сообщил, что для проведения восстановительных работ в Авдеевку продолжают поступать строительные материалы из разных регионов.

«За последние сутки в Авдеевку поступило 10 тонн шифера, 40 тонн бруса и дерева, 5 тонн фанеры, одна тонна гвоздей, 10 тонн цемента, а также рубероид, полиэтиленовая пленка и т.д.», – написал вице-премьер.