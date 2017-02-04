В Авдеевке полиция спасла мать и троих детей, в квартире которых разорвался снаряд. Новости

В Авдеевке около 23:00 в ночь на 4 февраля артиллерийский снаряд пробил стену и разорвался в квартире, где находилась женщина и трое детей в возрасте от 1,8 до 11 лет. Семья выжила чудом. В состоянии шока женщина позвонила в полицию, и уже через 2 минуты на место прибыл наряд, который вывез ее с детьми из-под обстрела и доставил в безопасное место. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что спасти жизнь троих детей удалось благодаря превентивной работе полицейских. Накануне в эту семью пришли сотрудники ювенальной превенции, которые обходили семьи с детьми, проживающие на линии боевых действий, в «старой» Авдеевке. Это единственная в этом районе пятиэтажка по ул. Соборной (ранее Ленина).

Правоохранители сообщили о возможности эвакуации, и заместитель начальника отдела ювенальной превенции областного главка Константин Лыков оставил номер своего телефона на случай, если жителям понадобится помощь полиции. Именно он первым услышал призыв о помощи. «В нас попал снаряд, у меня дети, помогите», – мать троих детей едва могла говорить из-за шока.

Слова женщине, дети которой были на волосок от гибели, давались с трудом. Полицейский немедленно сообщил дежурному, и сам отправился на место обстрела.

Уже через 2 минуты полицейские выносили напуганных детей из задымленного и запыленного дома, которого у них уже нет – он полностью разрушен прямой наводкой, предварительно, из танка. Спасены 11-летний мальчик и две девочки 1,8 и 5 лет.

В момент взрыва мать с детьми была одна, папа работал в ночную смену на заводе. И мама, и дети были в одной комнате – это спасло им жизнь.

Работники ювенальной превенции успокоили семью, а спецназовцы КОРДа отвезли ее к родным в центр города. Вся операция заняла около 10 минут.

Всего в Авдеевке 48 многодетных семей, все они – в зоне внимания полиции.

Кроме многодетной семьи сильно пострадала еще одна квартира, в которой жил 75-летний дедушка. Вместе со спасателями полицейские 15 минут искали мужчину, опасаясь, что он погиб под завалом. Начали разбирать разрушения, но, к счастью, дедушку обнаружили в подвале, где он прятался все это время. Пенсионер не пострадал.

Кроме этого, от артудара пострадали еще несколько улиц в старой части города. Полицейские собрали доказательства преступления боевиков. По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

Фото пресс-службы Национальной полиции Донецкой области

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