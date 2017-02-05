Что делать при обстреле. Основные правила. Новости

Организация «Донбасс SOS» собрала основную информацию о правилах поведения при обстрелах и составила правила поведения, которые помогут сориентироваться и понять, что нужно делать в первую очередь, чтобы спастись. На улице Если вы услышали свист снаряда (он похож больше на шорох), а через 2-3 секунды – взрыв, сразу падайте на землю. Не паникуйте: уже то, что вы слышите сам звук полета, означает, что снаряд пролетел достаточно далеко от вас, а те секунды перед взрывом лишь подтвердили достаточно безопасное расстояние. Однако всегда есть вероятность, что следующий снаряд полетит ближе к вам, поэтому быстро и внимательно оглянитесь вокруг: где можно спрятаться надежнее. Если есть какой-то выступ, канава, любой выступ или углубление в земле – воспользуйтесь этой естественной защитой. Если рядом есть какая-то бетонная конструкция – нужно лечь рядом с ней. Принимать лежачую позицию необходимо для того, чтобы снизить шанс попадания осколков. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше вероятности оказаться у них на пути, нежели в лежачем положении. В транспорте Если первые взрывы застали вас в дороге в автомобиле: немедленно останавливайте машину и быстро ищите укрытие. Не рассчитывайте, что на авто вы сможете быстро убежать от обстрела: вы никогда не знаете, в какую сторону перенесется огонь, и не начнется ли дальше обстрел, скажем, из минометов. Кроме того, бензобак вашего авто добавляет риска. В случае, если обстрел застал вас в маршрутном такси, троллейбусе или трамвае – следует потребовать немедленно остановить транспорт, отбежать от дороги в противоположную от обстрела сторону в направлении «от зданий и сооружений» и залечь на землю. Оглянитесь и глазами поищите более надежное укрытие неподалеку. Перебегать или отползать следует короткими быстрыми бросками сразу после следующего взрыва.

Не подходят для укрытия:

подъезды любых зданий, даже небольшие пристроенные сооружения. От многоэтажных/ многоквартирных домов вообще следует отбежать хотя бы метров на 30-50, так как есть большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение подвалов таких зданий влечет риск моментального пожара или задымленности;

различная техника (нельзя прятаться, например, под грузовиком или под автобусом);

снаружи под стенами современных зданий. Нынешние бетонные «коробки» не имеют ни малейшего запаса прочности и легко рассыпаются (или «складываются») не только от прямого попадания, но даже от сильной взрывной волны – есть большой риск оползней и завалов;

нельзя прятаться под стенами офисов и магазинов – от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Это не менее опасно, чем металлические осколки снарядов;

иногда люди инстинктивно прячутся среди любых штабелей, в местах, заложенных контейнерами, заставленных ящиками, стройматериалами и т.п. (вступает в дело подсознательный рефлекс спрятаться так, чтобы не видеть ничего). Эта ошибка опасна тем, что вокруг вас могут быть легковоспламеняющиеся предметы и вещества: возникает риск оказаться среди внезапного пожара;

порой люди из страха прыгают в реку, в пруд, фонтан и т.д. Взрыв бомбы или снаряда в воде даже на значительном расстоянии очень опасны из-за сильного гидроудара, что может привести к тяжелой контузии.

Подходят для укрытия:

специально оборудованные бомбоубежища. От обычного подвала настоящее бомбоубежище отличается толстым надежным перекрытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) выходов на поверхность;

подземные переходы;

метро (идеально подходит);

канава, траншея или яма;

широкие трубы водостока под дорогой (не стоит лезть слишком глубоко, максимум на 3-4 метра);

вдоль высокого бордюра или фундамента забора;

очень глубокие подвалы под капитальными домами старой застройки (желательно, чтобы подвал имел 2 выхода);

подземное овощехранилище, силосная яма и т.п.;

смотровая яма открытого (на воздухе) гаража или СТО;

канализационные трубы рядом с вашим домом. Это очень хороший тайник, важно чтобы хватило у вас сил быстро открыть тяжелый люк. Важно также чтобы это была именно канализация или водоснабжение – ни в коем случае не газовая магистраль;

ямы-«воронки», оставшиеся от предыдущих обстрелов или авианалетов.

В худшем случае, когда в поле зрения нет укрытия куда можно перебежать одним быстрым броском – просто ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками. Подавляющее большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем слое почвы или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте не менее 30-50 см над поверхностью.

Итак, общее правило: ваше укрытие должно быть хоть минимально углубленным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться сверху при прямом попадании или загореться. Идеальную защиту дает траншея или канава подобная окопу глубиной 1-2 метра на открытом месте.

Спрятавшись в укрытие, ложитесь и обхватите голову руками. Приоткройте рот – это убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.

Не паникуйте. Займите свою психику чем-то. Можно считать взрывы: знайте, что максимум после 100-го взрыва обстрел точно закончится. Можно мысленно считать минуты. Во-первых, это отвлекает. Во-вторых, так вы сможете ориентироваться в ситуации: артиллерийский обстрел не длится вечно, максимум 20 минут; авианалет – значительно меньше. В наше время не бывает длинных бомбардировок, большие группы бомбардировщиков не применяются.

В доме

Если в доме есть подвал – спуститесь в подвал.

Если подвала нет – спуститесь на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше.

Заранее найдите самую внутреннюю комнату, чем больше бетона вокруг, тем лучше (найдите несущие стены, например, ванная комната), если все комнаты внешние – выходите на лестничную площадку.

Ни в коем случае не стойте напротив окон!

Если известно с какой стороны ведется обстрел, то выбирайте самую удаленную комнату с противоположной стороны.

В выбранном месте сядьте на пол у стены – чем ниже человек находится во время попадания снаряда, тем больше шансов, что его не зацепит осколком. Опять–таки, не напротив окон. Окна можно замостить диванными подушками (большими, плотными, но лучше мешками с песком), закрыть массивной мебелью, но не пустой (набить мешками с песком или вещами, но плотно).

В погребе

Для укрытия можно использовать погреб в частных домах, но примите во внимание, что его может завалить! Поэтому оставьте в доме на видном месте большой бросающийся в глаза плакат «во время бомбежек мы в погребе» и укажите, где погреб находится.

Возьмите с собой телефоны, радио на батарейках, воду.

Не впадайте в панику. Хотя это и избитое выражение, но это очень важно.

После окончания обстрела

Оставляя место убежища, не давайте себе расслабиться. Теперь все ваше внимание должно быть сконцентрировано себе под ноги! Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов – авиабомба, ракета или снаряд могут быть кассетными!

Боевые элементы обычно разрываются при падении, но могут взорваться и позже, в руках – от малейшего движения или прикосновения.

Берегите себя и будьте бдительны!