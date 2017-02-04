Суд продлил Штепе содержание под стражей. Экс-мэру Славянска дважды вызывали «скорую» (Фото). Новости

3 февраля в Коминтерновском районном суде Харькова состоялось первое заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы после изменения подсудности по делу. Суд продлил экс-мэру Славянска меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Отметим, 3 февраля в 24:00 заканчивалась выбранная ранее мера пресечения для Штепы в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

На заседание прибыли представители гособвинения, адвокаты и родные Штепы. В отличие от предыдущих заседаний, где подсудимую конвоировали около 10 вооруженных автоматами бойцов Национальной гвардии Украины, в Коминтерновский райсуд ее доставили только 2 работника полиции.

Во время заседания адвокат Штепы Дмитрий Марченко отметил, что Апелляционный суд Харьковской области определил подсудность дела Коминтерновском райсуда Харькова 1 февраля, а автоматическое распределение судей Коминтерновского райсуда по делу Штепы, по его словам, состоялся меньше, чем за час.

В начале заседания адвокат Штепы подал заявление об отводе коллегии судей, поскольку считает, что перевод слушания дела из Червонозаводского райосуда Харькова в Коминтерновский прошло с процессуальными нарушениями и сейчас оказывается довление на судей. Сама Штепа вообще против рассмотрения ее дела любым судом Харьковской области. «Я против рассмотрения этого дела вообще в Харьковской области», – подчеркнула она.

Но суд отказал в удовлетворении заявления адвоката, сославшись на отсутствие в нем каких-либо доказательств.

Прокуратура же подала ходатайство о продлении меры пресечения.

В ходе вечернего перерыва, предоставленным защите и подсудимой для ознакомления с ходатайством, Нели Штепе стало плохо. Около 19:30 в зал суда, где находилась Штепа, зашли врачи. «Была вызвана" скорая помощь" обвиняемой. Согласно документам, предоставленным представителями "скорой", был поставлен диагноз Штепе Нели Игоревне: ИБС, стабильная стенокардия, гипертоническая болезнь второй степени. Предоставлена медицинская помощь. Указано, что данных для срочной госпитализации нет», – объяснила позже судья.

После этого адвокат Штепы зачитал свои возражения на ходатайство прокуратуры продлить Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей. В возражениях отмечается, что в условиях СИЗО хронические болезни подсудимой обострились. Защита попросила отменить для Штепы содержания под стражей.

В свою очередь представители прокуратуры отметили, что за время пребывания в СИЗО Штепа проходила несколько обследований, в том числе за пределами СИЗО. Представители прокуратуры попросили продлить Штепе меру пресечения.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. «Суд постановил ходатайство прокуратуры удовлетворить, продлить срок содержания под стражей для Штепы Нели Игоревны на 60 суток, до 2 апреля 2017 года», – объявила судья.

После этого Штепе во второй раз понадобилась помощь медиков. Врач «скорой» пояснила, что у Штепы высокое давление, и добавила, что «скорая» не госпитализирует больных в медчасть СИЗО.

Представители защиты Штепы заявили, что подсудимая нуждается в госпитализации.

Судебный конвой в комментариях журналистам отметил, что из помещения суда Штепу отправят обратно в СИЗО, и уже там будет решаться вопрос о необходимости ее госпитализации.

В заседании Коминтерновского райсуда по Делу Штепы объявлен перерыв до 15 февраля 11:00.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). Дело Штепы до сих пор считается резонансным (т.к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально дело Штепы слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из-за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.

2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР».

По материалам ТК «Depo.Харків»

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