Бои под Авдеевкой ведутся из-за «Алмаза-2». Главная

Обострение ситуации в Авдеевке 29 января началось после столкновения украинских сил с диверсионно-разведывательной группой «ДНР». Об этом «Украинской правде» сообщил источник в разведывательных структурах.
По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ. «Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – прим.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», – объясняет источник.
По его словам, теперь НВФ* пытаются вернуть себе отбитую силами ВСУ стратегическую позицию (НВФ называли позицию "Алмаз-2", – прим.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк – Луганск и Донецк – Горловка.
Среди причин обострения он назвал также попытки «ДНР» отодвинуть украинские силы от границ Донецка. Кроме этого НВФ не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.
Собеседник также обратил внимание на то, что руководят НВФ непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования
Читайте также:
- Украинские военные на Донбассе переведены в повышенную боевую готовность, – Минобороны
- В результате обстрелов Авдеевка обесточена, – руководитель ВГА
- В прокуратуре сообщили о трех пострадавших при обстреле Авдеевки
- Украинские военные заняли опорный пункт «ДНР» в районе Авдеевки, – Полторак
- Авдеевка второй день без электричества, вода и тепло подаются насосами
- Из-за боев в Авдеевке коксохимзавод и Донецкая фильтровальная станция обесточены полностью
- В Авдеевке начали консервировать коксохимзавод. Город замерзает
- В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение
- При обстреле Авдеевки ранен мирный житель
- За сутки в Авдеевке получили ранения двое мирных жителей, – ДонОВГА
- Спасатели заявляют о готовности эвакуировать 12 тыс. жителей прифронтовой Авдеевки
- Местные жители покидают Авдеевку. Обстрелы продолжаются
- Решение о полномасштабной эвакуации из Авдеевки в настоящее время не принято, – Жебривский
- На Авдеевском коксохиме законсервированы 2 из 4 цехов, – гендиректор АКХЗ
- Жители Авдеевки уже покидали город, поэтому сейчас отказываются от эвакуации
- Энергетики назвали два фактора, которых опасаются при восстановлении ЛЭП под Авдеевкой
- Жители Авдеевки не спешат эвакуироваться: Мы никому не нужны на Большой земле
- Под Авдеевкой вновь обстреляли бригаду энергетиков
- В Авдеевке 1,5 тыс. детей школьного возраста и около 300 дошкольников, – Зубко
- Римма Филь: Подвиг маленького человека
- Авдеевка: «Мы выжили и выживем». Другие не настолько в этом уверены... (Фото)
- За последний час в Авдеевке погибли два мирных жителя
- Аброськин показал последствия ночного обстрела Авдеевки (Фото)
- Ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 4 февраля
- Авдеевка: Борьба за жизнь (Фоторепортаж)
- «Горячая линия» ДонОВГА для жителей области, желающих выехать из зоны боевых действий
Комментарии