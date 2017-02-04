Бои под Авдеевкой ведутся из-за «Алмаза-2». Главная

Обострение ситуации в Авдеевке 29 января началось после столкновения украинских сил с диверсионно-разведывательной группой «ДНР». Об этом «Украинской правде» сообщил источник в разведывательных структурах.

По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ. «Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – прим.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков», – объясняет источник.

По его словам, теперь НВФ* пытаются вернуть себе отбитую силами ВСУ стратегическую позицию (НВФ называли позицию "Алмаз-2", – прим.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк – Луганск и Донецк – Горловка.

Среди причин обострения он назвал также попытки «ДНР» отодвинуть украинские силы от границ Донецка. Кроме этого НВФ не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.

Собеседник также обратил внимание на то, что руководят НВФ непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

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