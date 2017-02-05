Введение военного положения на Донбассе пока не обсуждается, – Администрация президента. Главная

В Администрации президента Украины введение военного положения пока не обсуждается. Об этом 3 февраля на брифинге сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев, комментируя слова Петра Порошенко о том, что в случае нарушения противником мирных договоренностей может быть введено военное положение, передает «ЛІГА.net».

«По состоянию на сейчас пока что этот вариант не обсуждается. Но опять-таки, вы знаете, что ситуация в Донбассе, на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, конечно, коллективным образом. Есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующие решения», – сказал Елисеев.