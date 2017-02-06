На Донетчине с начала года на блокпостах зафиксировано 432 правонарушения (Фото). Новости

В Донецкой области с начала года (включительно с первой неделей февраля) через совместные блокпосты прошло более 212 тыс тыс. физических лиц, более 43 тыс. легковых автомобилей и 7200 единиц грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Всего в январе правоохранители благодаря системе стоп-контроля выявили 45 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, 92 человека, которые поддерживали с ними связь. С начала февраля были задержаны 12 человек, подозреваемых в непосредственном участии в незаконных вооруженных формированиях.

Кроме того, были задержаны 18 человек, находившихся в розыске за совершение преступления, и 7 человек, которые разыскивались как без вести пропавшие.

А в последний день января на блокпостах задержали сразу четыре человека, которые находились в розыске. Трое из них были задержаны как злоумышленники – один нанес смертельные телесные повреждения своей матери, другой совершил мошенничество, а третий – наркопреступник. Также была установлена женщина, которая разыскивалась как без вести пропавшая.

За январь полицейские зафиксировали 25 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, 7 раз изымалась холодное оружие, которое незаконно перевозили люди, и 3 – спецсредства.

Всего в январе правоохранители на блокпостах пресекли 37 наркопреступлений, обнаружили 4 транспортных средства, которые находились в розыске как похищенные, нашли 40 мобильных терминалов, которые также находились в розыске, установили 6 фактов уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов транспортных средств, 28 грузовиков, перевозивших груз, в том числе металлолом, без соответствующих документов.

С начала февраля через блокпосты региона прошло более 1300 грузовиков и 11 тыс. легковых автомобилей, проверено по имеющимся базам данных 40 тыс. граждан. Блокированы 4 попытки провезти оружие и взрывчатку и 9 – наркотических веществ, задержано 8 разыскиваемых преступников, кроме того, выявлено 8 мобильных терминалов, которые также числились в розыске.

Во время проверки документов выявлено 7 фактов их подделки и задержан 1 человек, находившийся на территории Украины незаконно.

Что касается проверки автотранспорта, то с помощью контроля над его передвижением сначала февраля выявлено транспортное средство, отмеченное в базах данных как похищенное, остановлено 7 грузовиков, перевозивших груз без надлежащего пакета документов (из них 4 с металлом общим весом 4,5 тонны).

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области