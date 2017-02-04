Свет в Авдеевку подать не удается. Бригада ремонтников опять попала под обстрел. Главная

Сегодня, 4 февраля, несмотря на «режим тишины», НВФ* снова обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. Об этом проинформировал президента Петра Порошенко вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Данную информацию на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Восстановить ремонтные работы не удалось из-прицельного огня. Соответствующая информация отправлена ОБСЕ и нашим международным партнерам. Украина требует от России немедленно прекратить огонь», – написал Цеголко.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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