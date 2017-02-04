В Авдеевке ситуация стабилизировалась. Но обстрелы продолжаются. Главная

По состоянию на сегодня, 4 февраля, в Авдеевке ситуация с безопасностью стабилизировалась, с начала суток было 4 обстрела. Об этом сообщил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады по морально-психологической работе Александр Самарский, передает «Сегодня.ua».
«Ситуация сейчас стабилизировалась», – отметил Самарский и добавил, что вместе с тем обстрелы продолжаются.
«С начала суток было 4 обстрела, прилетели больше 40 снарядов ... Боевики продолжают применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», – сказал он.
По данным Самарского, НВФ использовали миномет калибра 120 мм, крупнокалиберный пулемет, СПГ, из района Донецкого аэропорта работал танк.
«Это все запрещенное вооружение», – подчеркнул он.
Также он отметил, что силы ВСУ держат все свои позиции и располагают достаточным количеством сил и средств для обороны.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
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