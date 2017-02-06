Пять признаков «прослушки» вашего телефона. Новости

В настоявшее время телефон могут прослушивать даже если вы не общественный или политический деятель. Однако есть ряд очевидных признаков, сообщают ВЕСТИ, благодаря которым можно самостоятельно обнаружить, что ваш телефон прослушивается.

«Например, это может быть проверка ревнивого супруга (супруги), который решил наблюдать за вашим перемещением по GPS или атаки хакеров, охотящихся за данными ваших банковских счетов: вирусные программы-шпионы смартфоны могут подхватить, если вы скачивали в сети взломанные программы. Их разрабатывают злоумышленники для кражи данных о банковских счетах, кредитных карточках и электронных кошельках», – рассказал ведущий специалист сервисного центра по обслуживанию смартфонов Андрей Пилипенко.

По его словам, чтобы защитить свой телефон от установки шпионских программ, никогда не следует открывать SMS, сообщения в мессенджерах Skype, Viber и т.д. от неизвестных пользователей.

«А чтобы ревнивый супруг или супруга не установили файл с программой-шпионом на ваш смартфон, поставьте на него пароль. Но если все-таки вы начали замечать странности в работе своего телефона, то единственным верным способом будет отнести его как можно быстрее на диагностику в сервисный центр. Там при помощи специального ПО установят причину неполадки и в случае необходимости корректно удалят вредоносный файл, не повредив при этом ваши персональные данные», – посоветовал специалист.

Итак, признаки, что ваш телефон заражен программой-шпионом.

Посторонние шумы возле аудиоприборов и при разговоре

Если вы слышите посторонние шумы в трубке во время разговора, то это верный признак того, что в ваш разговор вклинился третий абонент, и началась прослушка или запись вашего разговора.

Если смартфон лежит возле аудиоколонок и внезапно они начали «скрипеть», это тоже может признаком того, что вашем телефоне включился передатчик сигнала и вас прослушивают в режиме реального времени.

Долго устанавливается соединение и отключение от разговора идет с задержкой

Если вы начали замечать задержки в 3-5 секунды при включении в разговор и после его отключения – это может означать, что в вашем гаджете «поселилась» вредоносная программа, которая требует время на свою работу и занимает оперативную память, в результате ваш смартфон начинает тормозить и реагировать не всегда верно на команды.

Смартфон нагревается в режиме Offline

Если вашему смартфону нету еще года, и вы стали чувствовать, что его задняя крышка становится теплой, когда он находится в кармане или просто лежит на столе, это может быть признаком того, что даже в режиме сна в нем работает программа-шпион, и вас прослушивают или отслеживают по GPS. Конечно, это может быть и признаком поломки самого гаджета. Но все-таки ради собственной безопасности лучше обратиться в сервисный центр.

Самостоятельно выключается, перезагружается и включается подсветка

Шпионские программы сильно загружают оперативную память телефона, поэтому в работе гаджета возникают сбои. В результате вас будет «выбрасывать» из «тяжелых» приложений, смартфон может самостоятельно перезагружаться, чтобы возобновить корректную работу системы или воспринимать ваши команды некорректно.

Быстрый расход трафика и заметное снижение скорости интернета

Если раньше ваших пакетных мегабайт хватало на месяц, а теперь они начали таять на глазах, это может быть причиной работы приложения, которое постоянно передает данные с вашего смартфона постороннему устройству. Об этом факте свидетельствует и снижение скорости интернета. Особенно это ощущается, если отключен Wi-fi сигнал и подключена только мобильная передача данных.