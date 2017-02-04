Ситуация в Авдеевке на вечер 4 февраля (Фото). Новости

Несмотря на обстрелы, в Авдеевке в рабочем режиме работают управления казначейства, отделения «Укрпочты», больница, военно-гражданская администрация, полиция. Об этом сегодня вечером, 4 февраля, сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подключили 24 передвижных электрогенератора у всех социально значимых объектов. В частности, с помощью генераторов электроэнергию подают на канализационно-насосную станцию и Донецкую фильтровальную станцию.

Вчера, 3 февраля, в городе работали две школы – №7 и №1, которые посетили 228 детей. В понедельник, 6 февраля, планируется открытие всех школ и детских садов города.

На сегодня в городе работает 11 пунктов обогрева населения.

По сообщению полиции, непосредственно в старой части города (обстреливаемом районе) открыты 2 дополнительных пункта полиции. Сюда жители могут обратиться с любым вопросом и получить необходимую помощь.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. По состоянию на 4 февраля город без электроснабжения.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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