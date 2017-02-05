Гранты для переселенцев Запорожья, Полтавы, Сум, Харькова до 25 тыс. грн. Новости

Благотворительный фонд «Каритас Украины» объявил о старте новой волны проекта «Поддержка предпринимателей среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц)». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Проект призван помочь переселенцам, которые готовы открыть или восстановить свое дело. Это возможность принять участие в конкурсе и получить грант в размере 20 тыс. или 25 тыс. грн.
Заявки принимаются с 7 по 28 февраля 2017 включительно.
Условия участия в проекте:
- быть внутренне перемещенным лицом;
- иметь опыт предпринимательской деятельности и / или опыт в управлении бизнесом;
- проживать и вести деятельность в одной из областей – Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская;
- быть в возрасте от 18 до 60 лет.
«Каритас. Харьков» обращает внимание: «Если Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства уже получали финансовую помощь на развитие бизнеса от других организаций или от БФ "Каритас Украины", мы не имеем возможности помочь Вам еще раз».
Критерии отбора:
- отбор будет проводиться по критериям, включая: новизна и востребованность идеи, наличие и продуманность маркетинговой стратегии, стратегии видения своего дела, ресурсов для ведения деятельности и др.;
- отбор на получение гранта включает в себя прохождение интервью;
- «Каритас Украины» оставляет за собой право изменять критерии в процессе приема и рассмотрения заявок.
Заявка:
- заявка должна размещаться максимум на 5 страницах;
- вы можете добавить максимум 2 фотографий Вашей заявки, иллюстрирующие ваше дело (фото обязательно);
- допускается только 1 заявка на семью.
- В конце заявки необходимо подтвердить факт ознакомления с информацией о проекте и указать дату подписания документа.
Заявки на участие в проекте принимаются по электронной почте: caritasbusiness@gmail.com.
Скачать заявку для заполнения можно по ссылке.
В случае отбора заявки сотрудники проекта свяжутся с участником для проведения интервью.
Контакты:
Людмила – + 38-050-309-67-06, Григорий – + 38-050-309-66-82, Илона – + 38-050-304-90-09 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).
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