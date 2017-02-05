Гранты для переселенцев Запорожья, Полтавы, Сум, Харькова до 25 тыс. грн. Новости

Благотворительный фонд «Каритас Украины» объявил о старте новой волны проекта «Поддержка предпринимателей среди ВПЛ (внутренне перемещенных лиц)». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Проект призван помочь переселенцам, которые готовы открыть или восстановить свое дело. Это возможность принять участие в конкурсе и получить грант в размере 20 тыс. или 25 тыс. грн.

Заявки принимаются с 7 по 28 февраля 2017 включительно.

Условия участия в проекте:

быть внутренне перемещенным лицом;

иметь опыт предпринимательской деятельности и / или опыт в управлении бизнесом;

проживать и вести деятельность в одной из областей – Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская;

быть в возрасте от 18 до 60 лет.

«Каритас. Харьков» обращает внимание: «Если Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства уже получали финансовую помощь на развитие бизнеса от других организаций или от БФ "Каритас Украины", мы не имеем возможности помочь Вам еще раз».

Критерии отбора:

отбор будет проводиться по критериям, включая: новизна и востребованность идеи, наличие и продуманность маркетинговой стратегии, стратегии видения своего дела, ресурсов для ведения деятельности и др.;

отбор на получение гранта включает в себя прохождение интервью;

«Каритас Украины» оставляет за собой право изменять критерии в процессе приема и рассмотрения заявок.

Заявка:

заявка должна размещаться максимум на 5 страницах;

вы можете добавить максимум 2 фотографий Вашей заявки, иллюстрирующие ваше дело (фото обязательно);

допускается только 1 заявка на семью.

В конце заявки необходимо подтвердить факт ознакомления с информацией о проекте и указать дату подписания документа.

Заявки на участие в проекте принимаются по электронной почте: caritasbusiness@gmail.com.

Скачать заявку для заполнения можно по ссылке.

В случае отбора заявки сотрудники проекта свяжутся с участником для проведения интервью.

Контакты:

Людмила – + 38-050-309-67-06, Григорий – + 38-050-309-66-82, Илона – + 38-050-304-90-09 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).