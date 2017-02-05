Мэра Краматорска просят запретить продажу пиротехники. Город – в зоне АТО. Главная

В Краматорске предлагают запретить продажу пиротехники. С таким предложением 3 февраля официально обратилась к Краматорскому городскому голове Андрею Панкову депутат городского совета Лилия Кислицина.

«Поводом для этого обращения послужил недавний запуск фейерверка на площади города, который вызвал тревогу у жителей. Ведь мы не забыли обстрел Краматорска два года назад. И также помним, что живем в зоне АТО», – указала депутат в своем обращении на имя мэра.

По мнению Кислициной, фейерверки должны быть убраны из торговых точек на весь период проведения АТО. А в случае обнаружения запретных товаров, «реализаторы этой группы товаров должны нести административную ответственность – штрафы, лишение лицензий и так далее».

Городской голова Краматорска должен дать официальный ответ на обращение депутата в 10-дневный срок.

Напомним, что в ночь на 2 февраля в Краматорске неизвестные устроили в центре города мощный салют, который возмутил подавляющее большинство горожан. Полиция Краматорска квалифицировала произошедшее как хулиганство, и ведет розыск правонарушителей.

При этом, например, в Славянске с начала проведения АТО действует запрет на использование развлекательной пиротехники, салюты были запрещены даже в новогоднюю ночь.

Источник: ОбщеЖитие

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