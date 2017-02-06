В Донецкой области будут судить врача-уролога, сделавшего пациента инвалидом. Главная

В Краматорске по результатам предварительного расследования и проведенных экспертиз собраны необходимые доказательства вины врача-уролога, который в декабре 2015 года сделал операцию пациенту, в результате которой у больного возникли осложнения, что в дальнейшем привело к инвалидности пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратурой Донецкой области был направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного) относительно врача-уролога Коммунального медицинского учреждения «Городская больница № 2» города Краматорска.

Окончательное решение по данному уголовному производству примет суд.

Сообщается, что за указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет; или наказание в виде исправительных работ до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.