Сводка из зоны АТО за 4 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За 4 февраля противник вдвое уменьшил количество обстрелов украинских позиций. Всего зафиксирован 51 обстрел, один украинский военный ранен, один – травмирован. Об этом сегодня утром, 5 февраля, сообщил руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки противник применял танки и БМП. С артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское, из 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку и Зайцево.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалык, Широкино, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалык огонь вел также танк и ПТРК.

На луганском направлении с РСЗО БМ-21 «Град» били по Новозвановке, из минометов различных калибров – по Богуславской, Попасной и Новозвановке. «Попасную также обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия», – уточнил Матюхин.

«Около 17:30 оккупанты начали штурм наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась и они вынуждены были отступить», – сказал руководитель пресс-центра.

В «ДНР» заявляют, что по данным на 14:00 4 февраля за сутки территория «республики» была обстреляна почти 1777 раз. «Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 366 раз, РСЗО – 80 раз, танки – 56 раз, минометы различного калибра – 518 раз, БМП – 53 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 649 раз», – сказал заместитель «командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин..

По данным «ДНР», наиболее интенсивный огонь велся по Донецку и Макеевке. Под обстрелами также оказались Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка, село Спартак и поселок Жабичево в пригороде Донецка, горловские поселки Зайцево, Гольмовский и Михайловка и южные села Новомарьевка, Саханка, Таврическое, Пикузы (до переименования Коминтерново), Ленинское и Безыменное.

В «ЛНР» уверяют, что «киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР». С направления Попасной из 82-мм минометов обстрелян район Первомайска. Также из минометов калибра 82 мм велся огонь с направления села Троицкое по району села Калиново.