Ситуация в пунктах пропуска 5 февраля. Главная

Сегодня утром, 5 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли почти 15 тыс. человек и 2,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 3835 человек и 645 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 3775 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 2875 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1515 человек и 485 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 2945 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/70;

КПВВ «Марьинка» – 150/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 30/30.

Пограничники Краматорского отряда остановили на КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Майорск» два автомобиля, которые направлялись на временно неподконтрольную территорию с грузом одежды и обуви. Во время проверки в транспортных средствах обнаружили около 30 пар обуви и более 30 единиц одежды. Конфискат общей стоимостью более 60 тыс. грн передали представителям фискальной службы.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: свободный проезд наблюдается в сторону Донецка, автомобили заезжают сразу на проверку. В сторону Курахово очередь из около 100 автомобилей.

Алла, жительница Донецка: «На Донецк машин нет. Сразу на проверку».

Владимир, житель Донецка: «В Украину до 100 стоит».

Марина, жительница Донецка: «Не много в сторону Курахово».

КПВВ «Гнутово»: сегодня утром отсутствуют очереди в оба направления.

Татьяна, жительница Донецка: «Очереди нет в оба конца».

Роман, житель Донецка: «Октябрь – пусто, по две три машины».

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