В Украине вслед за США, Канадой и Россией солдат переводят на «шведский стол». Главная

В Вооруженных силах Украины в 2017 году вводится новая система питания для военнослужащих, которая будет осуществляться по принципу «шведского стола». То есть солдаты смогут приходить в столовую и выбирать себе завтрак, обед или ужин сразу из нескольких блюд, а не получать какой-нибудь определенный набор, как это было до сих пор. Именно по такому принципу построена система питания в армиях стран — членов НАТО, Канады и США, с которых в Украине и взяли пример. Новые стандарты питания презентовал министр обороны Степан Полторак по итогам эксперимента, который проводился в Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове и на Западной военно-морской базе в Одессе, передает «Сегодня.ua».

Полторак отметил, что в 2017 году полученный опыт будет распространен на 25 воинских частей ВСУ. Для этого в прошлом году утвердили специальный каталог продуктов, отвечающий стандартам НАТО.

Эксперимент с питанием во Львове и Одессе начался осенью 2015 года. Он сводился к тому, что военнослужащих кормили по принципу «шведского стола» во время завтрака, обеда и ужина. Как пояснил начальник продовольственной службы Национальной академии майор Юрий Слезко, во Львове эксперимент проходил с 16 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года. «Ежедневно солдаты имели на выбор салаты из свежих овощей, фрукты, в том числе и экзотические, а также несколько вариантов первых и вторых блюд из мяса, рыбы и птицы», – рассказал Слезко.

Во время эксперимента среди курсантов регулярно проводились опросы для того, чтобы выяснить, какое из блюд им нравится больше всего. «В целом люди остались довольны – у них всегда была возможность взять дополнительную порцию», – дополнил Слезко.

Как пояснила один из идеологов «продовольственной реформы» в Минобороны Диана Петреня, ранее солдат кормили согласно требованиям Постановления Кабмина №426 («О нормах питания военнослужащих ВСУ»). Документ включал достаточно жесткий перечень продуктов из 70 – 90 наименований, из которых в реальности использовались 40 – 45. «В этих нормах нет множества разных продуктов, которые мы едим и пьем каждый день, например кофе и йогуртов», – уточнила Петреня. Во время эксперимента во Львове и Одессе удалось наработать каталог из 348 наименований, оставляющий куда более широкий выбор для приготовления качественной еды.

Соответствующие изменения в нормы питания были приняты в конце прошлого года, а 19 января министр обороны Степан Полторак подписал концепцию и план реформирования системы питания в войсках до 2020 года. «Это значит, что будет "шведский стол", выбор блюд, салаты, йогурты и соки. На ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделены 150 млн грн. Это все – план на этот год. Таких сумм, таких закупок, такого ремонта столовых не было за 25 лет независимости Украины», – прокомментировал ситуацию помощник министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, если раньше по результатам тендеров всю армию кормили только 4 фирмы-поставщика, то теперь Минобороны начнет закупать продовольствие напрямую (во Львове одним из поставщиков был крупный международный ретейлер), а готовить еду будет военный персонал, а не представители поставщиков. «В 2017 году такой подход будет применен к 25% личного состава – от учебных центров до вузов, от частей Воздушных сил до десантных бригад. В 2018 году количество воинских частей расширится, а в 2019 году на такую систему мы переведем всю армию», — пояснил Бирюков.

Во время организации новой системы питания использовался опыт Канады и США, которые являются членами Североатлантического альянса. С тем, как кормят солдат в иностранных армиях, украинские военнослужащие могли познакомиться задолго до начала «продовольственной реформы» в Минобороны, например во время службы в различных миротворческих миссиях под эгидой ООН и НАТО. Таким же образом украинских военнослужащих кормили и во время миссии в Ираке в 2003 –2005 гг. Участник той миссии, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, рассказал, что солдаты имели выбор из двух первых блюд, как правило, это был куриный бульон или томатный суп, а также трех-четырех видов гарнира из риса, овощей или картофеля. На второе подавалась индейка, говядина или курица. «Свинина в мусульманском Ираке была редкостью, но иногда повара жарили барана на вертеле, и все контингенты могли полакомиться этой радостью», – припомнил Карин. По его словам, стоимость такого суточного рациона составляла 20 – 25 долларов. В случае с Украиной удалось выйти на стоимость в 65 грн 65 коп.

В армии США принято учитывать пищевые предпочтения военнослужащих, которые зависят от вероисповедания или желания употреблять определенные продукты. Например, в рацион должна входить вегетарианская, кошерная или халяльная пища, особенно если количество нуждающихся в таких блюдах людей превышает 10% личного состава. При этом американские военнослужащие стараются ограничивать употребление сладкой воды, белого хлеба или бисквитов, следуя принципам здорового питания. Питание обычно трехразовое, однако в выходные или праздничные дни командиры частей могут организовывать дополнительные приемы пищи. Иногда на военных базах есть бары, куда солдаты могут зайти и подкрепиться.

Как и в миротворческих контингентах, в армии США офицеры и солдаты питаются в одной и той же столовой. Между тем для нижних чинов всегда существует выбор: либо они питаются бесплатно, либо получают соответствующую финансовую надбавку к денежному довольствию. Офицеры лишены возможности бесплатно питаться, поэтому всегда оплачивают себе еду, изначально получая компенсацию.

Стоит отметить, что на систему питания по принципу «шведского стола» перешли и в российской армии. Например, обед военнослужащих армии РФ состоит из двух готовых салатов, двух супов, трех горячих блюд, нескольких гарниров, чая или сока.