В Украине взялись за сокращение выходных и праздников. Инфографика. Новости

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представил для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
Так, согласно проекту, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.
В институте акцентируют внимание на то, что опирались на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничных дней, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.
Законопроектом не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие).
Количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая предлагается ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая – День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) предлагается переместить на 8 мая – День памяти и примирения.
Таким образом, предлагается установить 9 выходных в честь государственных праздников:
- Новый Год – 1 января;
- Рождество Христово – 7 января;
- Шевченковский день – 9 марта;
- Пасха – один день (воскресенье) с плавающей датой;
- День памяти и примирения – 8 мая;
- День Конституции Украины – 28 июня;
- День независимости Украины – 24 августа;
- День семьи – вторая пятница сентября;
- День защитника Украины – 14 октября.
Также в законопроекте предлагается установить 10 государственных праздников, которые являются рабочими днями:
- День первой независимости и Соборности Украины – 22 января;
- День героев Крут – 29 января;
- День Государственного Герба Украины – 25 февраля;
- День Государственного Гимна Украины – 10 марта;
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая;
- День матери – второе воскресенье мая;
- День Государственного Флага Украины – 24 июля;
- День крещения Украины-Руси – 28 июля;
- День украинской письменности и языка – 9 ноября;
- День Достоинства и Свободы – 21 ноября.
Кроме того, определяется понятие «скорбного дня» и предлагается установить 7 скорбных дней:
- День Героев Небесной Сотни – 20 февраля;
- День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля;
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая;
- День памяти жертв политических репрессий – третья суббота мая;
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа;
- День памяти жертв Холокоста – 29 сентября;
- День памяти жертв Голодомора – геноцида Украинского народа и массовых искусственных голодов – четвертая суббота ноября.
Инфографика создана Украинским институтом национальной памяти в сотрудничестве с Украинским кризисным медиа центром.
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