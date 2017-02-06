В Украине взялись за сокращение выходных и праздников. Инфографика. Новости

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представил для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

Так, согласно проекту, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

В институте акцентируют внимание на то, что опирались на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничных дней, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.

Законопроектом не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие).

Количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая предлагается ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая – День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) предлагается переместить на 8 мая – День памяти и примирения.

Таким образом, предлагается установить 9 выходных в честь государственных праздников:

Новый Год – 1 января; Рождество Христово – 7 января; Шевченковский день – 9 марта; Пасха – один день (воскресенье) с плавающей датой; День памяти и примирения – 8 мая; День Конституции Украины – 28 июня; День независимости Украины – 24 августа; День семьи – вторая пятница сентября; День защитника Украины – 14 октября.

Также в законопроекте предлагается установить 10 государственных праздников, которые являются рабочими днями:

День первой независимости и Соборности Украины – 22 января; День героев Крут – 29 января; День Государственного Герба Украины – 25 февраля; День Государственного Гимна Украины – 10 марта; День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая; День матери – второе воскресенье мая; День Государственного Флага Украины – 24 июля; День крещения Украины-Руси – 28 июля; День украинской письменности и языка – 9 ноября; День Достоинства и Свободы – 21 ноября.

Кроме того, определяется понятие «скорбного дня» и предлагается установить 7 скорбных дней:

День Героев Небесной Сотни – 20 февраля; День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля; День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая; День памяти жертв политических репрессий – третья суббота мая; День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов – 23 августа; День памяти жертв Холокоста – 29 сентября; День памяти жертв Голодомора – геноцида Украинского народа и массовых искусственных голодов – четвертая суббота ноября.

Инфографика создана Украинским институтом национальной памяти в сотрудничестве с Украинским кризисным медиа центром.