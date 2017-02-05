По «Мотелю» Донецка стреляли «Урананом» или «Смерчем», – ОБСЕ (Фото, Видео). Новости

Воронка вблизи автостанции «Мотель» Калининского района Донецка образовалась 2 февраля в результате разрыва ракеты РСЗО «Ураган» либо «Смерч». Об этом говорится в отчете наблюдателе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Возле перекрестка с круговым движением в Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали свежую воронку, образовавшуюся, по их оценке, в результате разрыва ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня (РСЗО, предположительно "Смерч" или "Ураган") с направления в диапазоне с запада на север. От ударной волны разбились окна и были повреждены двери и ворота в радиусе 170 м. Был также разрушен магазин, расположенный примерно в 10 м к юго-востоку от кольцевого перекрестка и очень близко от места разрыва. Более того, приблизительно в 70 м от места разрыва был разрушен автомобиль, а металлические ворота дома были сорваны от избыточного давления», – говорится в отчете.

Также наблюдатели установили, что в результате взрыва были ранены двое жителей общежития, расположенного вблизи автостанции «Мотель». Кроме того, СММ подтвердила, что в результате взрыв погибли два человека.

«Примерно в 30 м южнее места разрыва беспилотный летательный мини‑аппарат СММ (БПЛА) зафиксировал пятиэтажное здание общежития, кровля крыши у которого была сорвана, а все окна разбиты. На автомойке, расположенной на расстоянии около 170 м к северо‑западу от места разрыва, были выбиты ворота (внутрь), а на расположенной за автомойкой автозаправочной станции были видны незначительные повреждения. Комендант общежития, где проживают внутренне перемещенные лица, сообщил, что двое из них получили ранения. Наблюдатели посетили морг, работники которого сообщили, что к ним доставили тело мертвого мужчины вместе с частичными останками другого погибшего».

Отметим, что в районе автостанции «Мотель» расположена одна из военных баз «ДНР». Вечером 2 февраля, по данным «МЧС ДНР», в результате обстрела Калининского района Донецка погибли двое мирных жителей, еще 13 человек были ранены. В свою очередь в Министерстве обороны Украины отрицают причастие ВСУ к обстрелу «Мотеля».