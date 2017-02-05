Ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 5 февраля. Новости

По состоянию на 7:00 сегодня, 5 февраля, из Авдеевки (Донецкая обл.) всего эвакуированы 266 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка). В течение последних суток двумя автобусами вывезено 22 чел. (из них 10 детей) в пансионат «Жемчужина Донетчины» (Святогорск, Донецкая обл.). Сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей) для последующей эвакуации. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 19:00 4 февраля в мобильных пунктах обогрева с начала их функционирования приняты более 9482 человека, из них 4267 пожилых людей и 1300 детей. Гражданам выданы 1112 продуктовых наборов, всего выдано более 5133 продуктовых и промышленных наборов, всего роздано бутилированной воды в количестве 120 бутылей по 5 л каждый.

30 января в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к полному прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают город водой и теплоснабжением. 4 февраля двумя пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС в Донецкой области обследована дорога к линии ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции для проведения работ аварийными бригадами ДТЭК. Вследствие обстрелов, пиротехнические расчеты, аварийные бригады, представители ОБСЕ с органами военно-гражданского сотрудничества вернулись в Авдеевку.

Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции Авдеевки привлечена электростанция ГСЧС мощностью 200 кВт). Всего с 31 января подразделениями ГСЧС организован подвоз 24 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 24 генераторов.

Начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 подполковник Дмитрий Тритейкин, который 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке получил осколочное ранение в живот, доставлен в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова. Он пришел в сознание. 4 февраля его прооперировали. Операция прошла успешно. Сейчас Дмитрий Тритейкин находится под наблюдением врачей.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 ед. техники, в том числе:

от ГСЧС – 95 чел. и 32 ед. тех.,

от Нацполиции –63 чел. и 3 ед. тех.,

от коммунальных служб города – 53 чел. и 16 ед. тех.,

от Авдеевского коксохимического завода – 49 человека и 9 ед. техники.

Организована круглосуточная работа «горячей линии» по номеру 101, а также телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций – (095) 215-10-03, (062) 36-315-44.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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