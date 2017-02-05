Из Авдеевки эвакуированы 248 человек, – Жебривский. Новости

По состоянию на утро сегодня, 5 февраля, из Авдеевки за неделю эвакуированы 248 мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«7 дней – с 29 января по 4 февраля – из Авдеевки выехало 248 человек. Сегодня утром отправили из Авдеевки один автобус с жителями, которые изъявили желание покинуть город. Сегодня на выезд было записано 36 человек, из них – 18 взрослых, 18-детей. Ажиотажа на выезд из города нет», – написал Жебривский.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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