Троих детей забрали от пьющей матери в Авдеевке (Фото). Главная

В обстреливаемой Авдеевке правоохранители изъяли из неблагополучной семьи троих детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В частном меленьком доме на окраине города в антисанитарных условиях без еды и тепла двое мальчиков и девочка вынуждены были самостоятельно бороться за жизнь, пока мать и бабушка занималась злоупотреблением алкоголя.

Как выяснилось, их мать уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей за пьянство и пренебрежение своими обязанностями в отношении своих детей. Именно на пристрастие к алкоголю тратилась вся социальная помощь, которая предоставлялась семье государством на улучшение условий жизни и воспитание несовершеннолетних.

Оказалось, что и в мирное время время, и в период обстрелов два мальчика 10 и 11 лет, вынуждены были самостоятельно добывать себе пищу попрошайничеством. Еще один ребенок в семье – их 9-месячная сестра – оказалась слишком худой и голодной. В их жилище было холодно, потому что дом отапливался с помощью хвороста. На момент визита полицейских на кухне готовился обед – в кастрюле с водой плавала кость.

Компетентными городскими службами совместно с полицейскими была подготовлена необходимая документация для изъятия всех детей из семьи.

Братья помещены в Добропольский центр социальной реабилитации детей, их сестра в ближайшее время будет находиться в больнице. Медики проведут обследование ребенка с целью исключения серьезных проблем со здоровьем из-за недоедания.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

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