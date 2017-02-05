Российская сторона СЦКК не дала нужного количества ремонтников для восстановления ЛЭП под Авдеевкой. Новости

С целью дальнейшей стабилизации ситуации на донецком направлении, 3 февраля Первый заместитель специально мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прислал предложение о введении «режима тишины». Предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться с 8:00 5 февраля в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт – Пески и двумя районами города Донецк. После этого должны начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Вооруженные Силы Украины и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня (СЦКК) полностью поддержали данную инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. В то же время, российская сторона СЦКК состоянию на 06:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо не менее 30 человек», – отмечается в сообщении.

В пресс-центре констатируют, что такой неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.