Порошенко обсудил с Трампом ситуацию на Донбассе с акцентом на Авдеевке. Главная

В ночь на 5 февраля состоялся телефонный разговор президент Украины Петра Порошенко и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

«Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня. Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Порошенко также высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

В ходе разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет Министр иностранных дел Украины.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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