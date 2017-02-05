Латвия на границе с РФ продолжает строить забор 2,7 м высотой. 23 км уже возвели. Главная

В Латвии для сдерживания потока нелегальных мигрантов продолжается строительство разграничительного забора с Россией, продолжительность которого уже составляет 23 км. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает «Delfi».

Работы по строительству забора были начаты в 2015 году. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора.

Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км. Уточняется, что это будут те участки, где нет естественных препятствий.

Всего на строительство забора планируется потратить 17 млн евро.

Завершить работы планируют до 2019 года.