В Славянске определились с повышенной ценой проездных на троллейбус. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) исполнительный комитет городского совета обнародовал проект решения, согласно которого планируется официально утвердить повышение цен на проезд в городском электротранспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте Славянского городского совета.

Необходимость пересмотра уровня тарифа на перевозку пассажиров обуславливается изменением размера минимальной заработной платы, ростом тарифов на электроэнергию, увеличением стоимости коммунальных услуг и цен на материалы и запчасти, говорится в проекте решения.

Так, согласно документу, Коммунальное предприятие «Славянское троллейбусное управление» должно установить тариф за разовый проезд одного пассажира и провоз одного места багажа городским электрическим транспортом (троллейбус) в размере 2,50 грн.

Кроме того, проектом предусмотрено повышение стоимости проездных билетов длительного пользования в городском электротранспорте (троллейбус) согласно приложению. Так, стоимость месячных проездных билетов длительного пользования на проезд в городском электротранспорте (троллейбус) согласно приложению, вырастет по категориям для:

граждан – 105 грн;

служебных поездок работников предприятий, организаций и учреждений – 125;

учеников школ и лицеев – 35 грн;

студентов очной формы обучения – 52 грн.

После принятия решения, документ должны опубликовать в газете «Славянские объявления», решение вступит в силу со дня его публикации. Контроль за выполнением решения по документу будет возложен на заместителя городского головы Славянска Дмитрия Сиваша.

Напомним, в Славянске стоимость разового проезда в общественном транспорте в ближайшее время возрастет. В связи с этим 2 февраля, в Славянском городском совете прошло общественное обсуждение новых тарифов на перевозку граждан.

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