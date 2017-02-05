Суд Киева постановил выплатить 6,7 млн грн за разрушенный обстрелами жилой дом в Песках. Новости

Печерский районный суд города Киева вынес решение компенсировать 6,7 млн грн за моральный и материальный ущерб семье из поселка Пески (окраина Донецка, подконтрольная территория) за их разрушенный дом в результате боевых действий. Также каждому члену семьи причитается по 10 тыс. грн моральной компенсации. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила адвокат Украинского Хельсинского Союза по правам человека (УХСПЧ) Юлия Науменко, которая выиграла этот процесс.

Сумма в 6,7 млн грн за дом в Песках была определена оценщиком, т.к. учитывался не только многоэтажный большой дом, но и хозяйственные постройки, приусадебная территория, мебель. «Все это в совокупности оценивалось оценщиком. И это даже не полная рыночная стоимость, а ущерб, который причинен дому», – сказала Науменко.

«Так сложилась, что ситуация в Песках и Водяном была патовая, много людей остались без жилья, и они искали правовые варианты решения этой проблемы. Украинский Хельсинский Союз представлял бесплатную правовую помощь, и тогда группа людей из Песок и Водяного обратились ко мне. Это было в сентябре 2015 года. Т.к. мы рассматривали это дело как террористический акт, то обращались в правоохранительные органы Украины и России. Учитывая, что следственных действий никаких не проводилось, мы обратились еще и в Европейский суд по правам человека. Через какое-то время люди стали обращаться с исками в украинские суды на правах закона о борьбе с терроризмом, в связи с которым Украина должна компенсировать ущербы», – пояснила адвокат.

Т.к. Украина боевые действия не признает войной, а называет это АТО, то государство само и должно компенсировать все ущербы, нанесенные людям в результате обстрелов. «Украина взяла на себя эту ответственность. Это все рассматривается как терроризм, поэтому есть специальный закон, в соответствии с которым Украина обязана возмещать из государственного бюджета вред, который причинен террористическим актом», – дополнила Науменко.

Она рассказала, что семья, выигравшая суд, оставила свой дом, выехала, потом его заняли украинские военные для обустройства своего опорного пункта. Потому его и обстреливали, и впоследствии от этого дома ничего не осталось. «Для предоставления доказательств в суде семья наведывала свой дом, самостоятельно фотографировала разрушения вплоть до тех, которые привели к полному уничтожению дома. Также были показания свидетелей, которые видели факт разрушения. Но особенно важно, что был акт местной администрации, где был зафиксирован факт того, что дом разрушен и насколько разрушен. Эти люди обратились в полицию, преступление было квалифицировано как террористический акт, сейчас это дело уже передается в СБУ. Все эти документы мы и использовали в суде», – детализировала Науменко.

Адвокат пояснила, что решение суда вступает в законную силу или по истечению срока на подачу апелляции, или после вынесения апелляционным судом решения. Деньги должно выплатить государство из бюджета. «Госорганы сказали, что будут подавать апелляцию. Хотя они говорят, что не против выплачивать, но нет соответствующего закона. Им не хватает какого-то специального порядка на реализацию для того, чтобы добровольно выплачивать людям деньги. Но на самом деле позиция нашего государства странная, ведь мирные жители остались ни с чем, а они недовольны решением о компенсации ущерба», – уточнила она.

Это не первый положительный опыт в практике Науменко по судебному решению о компенсации. «Жительница поселка Семеновка (Славянский р-н, Донецкая обл. – прим.) подавала иск по поводу того, что у нее была полностью разрушена квартира. В Славянске ей отказали, а апелляционный суд Донецкой области все-таки этот иск удовлетворил и обязал государство выплатить компенсацию. Но наши госорганы подали кассацию, хотя там сумма даже не доходит до 1 миллиона», – сказала адвокат.

Науменко добавила, что она сейчас ведет около 10 подобных дел, «они сейчас находятся на рассмотрении суда».

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