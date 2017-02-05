Ситуация в Авдеевке по состоянию на полдень 5 февраля (Фото). Новости

По состоянию на 12:00 5 февраля из города Авдеевки эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей), в течение суток – 24 человека (из них 11 детей). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В настоящее время в мобильные пункты обогрева, с начала их функционирования, обратились 10950 человек, питание осуществляют 3 полевые кухни.

Организована и проводится выдача населению города гуманитарная помощь в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, пока выдано 5393 продуктовых и промышленных наборов. За сутки выдано 7 т овощей, 800 буханок хлеба, 260 продуктовых наборов, одеяла, матрасы и свечи).

К аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

Читайте также: