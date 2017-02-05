При подрыве главы «вооруженных сил ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. Новости

Внедорожник начальника «народной милиции ЛНР» Олега Анащенко был взорван с помощью взрывчатки мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщается в отчете СММ ОБСЕ в Украине.

«В 07:55 4 февраля СММ услышала громкий взрыв к югу от центра города Луганска. В 11:30 СММ отправилась на ул. Краснознаменная, где уже место происшествия было оцеплено и около 20 членами "ЛНР" – как вооруженными, так и невооруженными, также были пожарные. Сгорел автомобиль, белый внедорожник, его крыша и левая передняя дверь были вмяты, автомобиль должен был увезти гражданский эвакуатор. СММ не видели никаких тел или признаков крови вокруг транспортного средства. Русский офицер Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) рассказал, что Олег Анащенко, один из руководителей «ЛНР», погиб в результате взрыва автомобиля в первой половине дня. По оценкам СММ взрывчатое вещество соответствовало 4-5 кг в тротиловом эквиваленте», – указано в отчете.

Как сообщалось ранее, 4 февраля в Луганске взорвался автомобиль начальника «народной милиции ЛНР» Олега Анащенко. В автомобиле находился сам Анащенко и его водитель, оба погибли на месте. В связи с гибелью Анащенко в «ЛНР» на 5 февраля объявлен траур.

Отметим, что «народная милиция» – это наименование вооруженных сил «ЛНР».

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