Жители окраин Авдеевки обозлены на всех и не верят никому (Фото, Видео). Новости

На улице Заводская в старой части Авдеевки сложно найти дом, не пострадавший от обстрела. Каждый день местные жители, которым повезло уцелеть после атаки, принимаются восстанавливать жилье — и так люди живут уже третий год.

Здесь никогда не бывает тихо — днем звуки залпов и взрывов слышны рядом, но пока они на расстоянии, люди не обращают внимания. Настораживаются, когда бахнет тяжело и громко совсем близко. За годы войны все так устали, что даже после этого уже не бегут в подвал, передает «Вчасно».

«Подвал есть, но какой смысл в нем прятаться, если завалить может, где угодно. На днях у соседа снаряд ударил прямо туда, все разнес. У нас после обстрела ни одного стекла не уцелело, все повылетало, и окна и двери», — рассказывает Надежда, жительница улицы Заводская.

Сама женщина при обстреле чудом не пострадала. В это время она собиралась выходить во двор, кормить немногочисленное хозяйство. Удачное стечение обстоятельств и выигранные доли секунд спасли ей жизнь.

Теперь родственники помогают Надежде разбирать завалы, стеклят выбитые окна, вставляют рамы. За три года, что идет война, делать это научились оперативно и профессионально – из всего, что есть под рукой, люди латают дыры в заборах, крышах и домах.

У кого нет возможности вставлять новые рамы, забивает окна пленкой или одеялами.

На помощь со стороны здесь уже и не рассчитывают, разрушенное жилье помогали восстанавливать разве что в самом начале войны. Сейчас вопрос спасения собственного имущества лежит исключительно на плечах и кошельках пострадавших.

«Сюда никто не доезжает, никакая помощь. Разворотило дома и живи, как хочешь… всю жизнь собирали, строили, а теперь кто виноват? Кто это будет помогать восстанавливать или компенсировать? Как нам жить дальше?», – жалуются местные.

Пострадавшие практически ежедневно подсчитывают убытки, но толку от этого нет. Ходят в исполком с заявлениями, просят о помощи. Максимум, чем им могут помочь — дать пленку для обивки окон. Разрушенные дома сейчас нет смысла восстанавливать — завтра вновь может прилететь снаряд. Разрушил обстрел часть дома, переходят жить в уцелевшие комнаты.

После обстрелов, говорят местные, с трудом удается найти домашних животных, которые от испуга прячутся как можно джальше. Перепуганные кошки по несколько дней не выходят из подвалов.

Улица почти всегда пуста. С каждым днем количество разрушенных домов на ней увеличивается.

Тут не встретишь представителей гуманитарных миссий, поэтому, завидев незнакомцев, местные жители, несмотря на опасность, сразу же собираются на улице.

Для них это возможность поделиться с кем-то своими проблемами, рассказать о пережитом ужасе, выплеснуть то, что накипело, и таким образом разделить обиду и возмущение.

Никто не знает, к кому прилетит завтра снаряд, и кто из соседей останется в живых. Периодически тут хоронят тех, с кем долгие годы жили на одной улице.

Так, после утреннего обстрела 1 февраля в старой Авдеевке погибло две женщины. В этот момент Людмила находилась в другом городе — ездила в Мирноград оформлять документы, а дома остался ее взрослый сын.

О том, что ее дом разрушен во время очередного обстрела женщина узнала от подруги, которая позвонила из Донецка и сказала: «Мы прочитали в Интернете, по твоему адресу прилетело».

Женщине тяжело передать, какие чувства она испытывала, и с какими мыслями боролась по пути домой. То, что сыну удалось спастись, для нее настоящее чудо.

«Я не знаю, как ему удалось выжить...не знаю. Снаряд попал прямо в дом, все, что было внутри, разнесло в щепки, двери железные оплавились. Повезло, что невестка в этот день осталась ночевать у подруги. Это все стечение обстоятельств, а если бы не повезло…а если в следующий раз не повезет?», — говорит Людмила.

Люди обозлены на всех: одни обвиняют боевиков, другие — украинскую власть. Они не верят никому. Во время разговора слышны боль, ненависть и усталость.

Для каждого жителя старой Авдеевки, в независимости от политических убеждений, все же первоочередной задачей является цель выжить, зачастую любой ценой и при любых условиях. И им совсем неважно, кто конкретно принесет долгожданную тишину, для них главное, что она, наконец-то, наступит.