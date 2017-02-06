В Мариуполе ищут роженицу-переселенку, оставившую младенца в роддоме. Главная

В Мариуполе женщина-переселенка сразу после рождения ребенка исчезла, не предоставив никаких документов о желании оставить его. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Установлено, что женщину в перинатальный центр 5 февраля утром привел мужчина 1983 года рождения, который через полтора часа после родов забрал новоиспеченную маму, оставив ребенка в учреждении.

Сотрудники медучреждения вынуждены были обратиться в полицию, поскольку в помещении гражданин вел себя агрессивно и отказывался его покидать.

Медики рассказали, что при поступлении у женщины никаких документов при себе не было, по ее словам, она является жительницей временно неподконтрольной украинской власти территории – города Макеевки (Донецкая обл.) 1990 года рождения.

В данный момент проводятся поиски матери. Проверяется достоверность предоставленных личных данных пациентки, правоохранители выясняют, находилась ли она на учете в родильных домах и где, работают над установлением ее местонахождения.

Сейчас существует угроза ее жизни, ведь у женщины любой момент может открыться кровотечение, которое может привести к летальному исходу. Первые трое суток после родов она должна находиться под контролем специалистов.

Кроме того, никаких документов о желании оставить ребенка ею не написано.

По результатам проведенных мероприятий будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе ребенка и дана правовая оценка действиям роженицы.