Украинская скрипачка Марина Бондас, которая играет в берлинском оркестре, сыграла гимн Украины в разрушенном здании Авдеевке, из которого на горизонте видны позиции НВФ*. Об этом сообщила журналист Анастасии Магазова.
Скрипачка приехала из Берлина специально, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в Авдеевке.
«Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте», — добавила журналистка, говоря о позициях НВФ.
*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования
Источник: Восточный фарватер
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