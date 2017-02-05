Скрипачка из Берлина сыграла гимн Украины в разрушенной многоэтажке Авдеевки (Видео). Главная

Украинская скрипачка Марина Бондас, которая играет в берлинском оркестре, сыграла гимн Украины в разрушенном здании Авдеевке, из которого на горизонте видны позиции НВФ*. Об этом сообщила журналист Анастасии Магазова.

Скрипачка приехала из Берлина специально, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в Авдеевке.

«Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте», — добавила журналистка, говоря о позициях НВФ.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Источник: Восточный фарватер