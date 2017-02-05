На Доброполье сельский голова сел на год за начисления себе премий. Главная

В Золотоколодезянском сельском совете (Добропольский р-н, Донецкая обл.) еще в 2015 году был обнаружен факт нарушения законодательства в части премирования сельского головы. В течение нескольких месяцев он издавал распоряжения по премированию самого себя и получил дополнительно более 11 тыс. грн.

Отметим, что сотрудников сельсовета премирует голова своим распоряжением, а вот ему премию должны утверждать депутаты на сессии совета. Однако сельский голова выписывал распоряжения о премировании, не дожидаясь сессии. На заседании суда он объяснил, что сессии проводятся раз в три месяца, а премии выписывать надо ежемесячно, поэтому и издавал такие распоряжения.

Примечательно, что на последующих сессиях депутаты принимали решение о возврате премии в бюджет сельсовета, а затем сразу же принимали очередное решение о премировании сельского головы.

Суд, однако, посчитал, что бывший сельский голова (выборы в 2015 году он проиграл) нарушал закон, а в его деяниях обнаружена коррупционная составляющая. Поэтому Добропольский городской районный суд постановил – признать подозреваемого виновным согласно ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и присудить ему наказание в виде одного года ограничения свободы без испытательного срока. Также обвиняемому запрещено в течение трех лет занимать административные должности.

Как сообщалось ранее, сейчас в Краматорске начался судебный процесс по поводу ежемесячного премирования мэра города в 400% от клада.

Источник: Знамя индустрии

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