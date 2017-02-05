Часть гуманитарной помощи для Авдеевки будет направлена в соседние «горячие точки», – Жебривский. Новости

В Красногоровку (Марьинский р-н), Пески (Ясиноватский р-н), Водяное (Волновахский р-н), Опытное (Ясиноватский р-н), Марьинку и другие населенные пункты прифронтовой зоны на Донетчине будет отправлена часть гуманитарной помощи, которая поступила для Авдеевки. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в Facebook заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Жебривский.

По его словам, в сложившейся сложной ситуации принято решение помогать и жителям близлежащих населенных пунктов, которые также подвергаются обстрелам.

«Распределяем из Авдеевки и Краматорска полученную гуманитарную помощь в Красногоровку, Пески, Водяное, Опытное, Марьинку и другие населенные пункты прифронтовой зоны. Именно о таком алгоритме распределения гуманитарной помощи шла речь вчера (4 февраля, – прим.) в телефонном разговоре с президентом Украины», – сообщил Жебривский.

Он отметил, что для жителей Авдеевки продолжает поступать много гуманитарной помощи, практически со всех уголков Украины .

«В частности, вчера (4 февраля, – прим.) грузовики пришли из Винницы, Львовщины, Кривого Рога. И даже из соседнего прифронтового Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) приехал автомобиль с помощью. Около 40 тонн помощи получили накануне от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine)», – подчеркнул глава ДонОВГА и поблагодарил всю Украину за поддержку и помощь.