Россия не признавала паспорта «ДНР» и «ЛНР», – Кремль. Новости

Россия официально не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

«До сих пор никаких признаний [паспортов "ДНР" и "ЛНР" Москвой] не было», – заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по паспортам «ДНР» и «ЛНР» можно пересечь границу с Россией и приобрести в России билеты на самолет и поезд.

«Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными органами власти, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью гуманитарной помощи тем людям, которые проживают в районах Донбасса», – пояснил Песков.

По его словам, жители «ДНР» и «ЛНР» не могут получить социальную и юридическую помощь у украинских органов власти, а также не могут поменять пришедшие в негодность действующие украинские документы.

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