В Краматорске освещение улиц и ремонт наружного освещения обошлось в 8 млн грн. Главная

В Краматорске затраты на электроэнергию для освещения улиц превысили расходы на текущее обслуживание и ремонт линий внешнего освещения.

Так, в течение 2016 года было осуществлено текущее обслуживание и ремонт линий внешнего освещения на общую сумму 3,7 млн грн.

Затраты на электроэнергию в этот период составили 4,1 млн грн.

Текущие ремонты выполнены на 47 внутриквартальных объектах и 10 улицах города. Было установлено 395 светильников, заменено и смонтировано 11 тыс. 300 метров провода сетей внешнего освещения, заменено и установлено 9 новых опор.

Что касается выполненных капитальных работ, то в 2016 году проведены были капремонты внешнего освещения улиц:

Севастопольской;

Объездной;

Н. Курченко;

Центральной;

В. Стуса;

Янтарной.

Кроме того, установлено 314 светильников, заменено и смонтировано 13 тыс. 100 метров провода сетей внешнего освещения, заменено и установлено 34 новых опоры.

Источник: Восточный проект