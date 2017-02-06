На рынке Краматорска продают свинину из Полтавы. Главная

Из-за ограничений продажи домашней свинины в Краматорске (Донецкая обл.) торговцы начали привозить мясо из других областей.
Напомним, с 26 января городская противоэпизоотическая комиссия установила запрет на продажу свинины подворового забоя, который будет действовать до 1 марта.
На торговых точках, расположенных вокруг центрального колхозного рынка, найти свинину и продукты из нее не удалось. Места, где раньше продавалось сало и домашние колбасы, пустуют. Тем временем, на торговых местах внутри рынка приобрести свинину не проблема. Конечно, количество продавцов и продаваемого мяса значительно уменьшилось, но ассортимент есть – ошеек, вырезка, мякоть, ребра, сало и т. д.
По словам торговцев, свинина домашняя, привезена из Харьковской и Полтавской области, но вот забивали животных промышленным способом, то есть на бойне. У предпринимателей есть подтверждающие документы, что дает им право реализовать продукцию на городских рынках.
«Пришлось проехать 700 километров, чтобы привезти мясо в город. Затраты значительно выросли. Хорошо, что в Полтаве есть родственники, у которых можно было переночевать. В среду завези пробную партию, посмотрим на спрос – стоит ли привозить еще», – сетует торговец.
Цены на мясо немного подросли: если до запрета ошеек продавался по 90 грн за кг, то сейчас за него просят сотню. Ассортимент сала значительно уменьшился – цена от 70 грн за кг.
Несмотря на снижение конкуренции, ажиотажа около точек со свининой не наблюдается. Большинство покупателей лишь интересуются стоимостью и уходят.
Источник: Восточный проект, Новости Краматорска
Читайте также:
- На Луганщине введен карантин: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны
- На Луганщине зафиксировали уже 3 случая африканской чумы свиней. Власти успокаивают – людям боятся нечего
- На Луганщине в магазине выявили продукцию, зараженную африканской чумой свиней
- Желатиновый завод в Лисичанске страдает от африканской чумы свиней
- В Краматорске обсуждали, как избежать распространения африканской чумы свиней
- В Славянске зафиксировали случай африканской чумы свиней, – Госпродпотребслужба
- Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней (Видео)
- В ряде населенных пунктов Донетчины в связи с африканской чумой свиней введен карантин
- Владельцу уничтоженных свиней, зараженных африканской чумой, возместят убытки из бюджета
- «ЛНР» запретила ввоз из Украины мяса и сала. Боятся африканской чумы
- В Краматорске в связи с африканской чумой свиней введены ограничения
- В Краматорске 40-дневный запрет на торговлю свининой
- На Луганщине – новая вспышка африканской чумы свиней
- В Курахово опасаются африканской чумы свиней
Комментарии