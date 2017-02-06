На рынке Краматорска продают свинину из Полтавы. Главная

Из-за ограничений продажи домашней свинины в Краматорске (Донецкая обл.) торговцы начали привозить мясо из других областей.

Напомним, с 26 января городская противоэпизоотическая комиссия установила запрет на продажу свинины подворового забоя, который будет действовать до 1 марта.

На торговых точках, расположенных вокруг центрального колхозного рынка, найти свинину и продукты из нее не удалось. Места, где раньше продавалось сало и домашние колбасы, пустуют. Тем временем, на торговых местах внутри рынка приобрести свинину не проблема. Конечно, количество продавцов и продаваемого мяса значительно уменьшилось, но ассортимент есть – ошеек, вырезка, мякоть, ребра, сало и т. д.

По словам торговцев, свинина домашняя, привезена из Харьковской и Полтавской области, но вот забивали животных промышленным способом, то есть на бойне. У предпринимателей есть подтверждающие документы, что дает им право реализовать продукцию на городских рынках.

«Пришлось проехать 700 километров, чтобы привезти мясо в город. Затраты значительно выросли. Хорошо, что в Полтаве есть родственники, у которых можно было переночевать. В среду завези пробную партию, посмотрим на спрос – стоит ли привозить еще», – сетует торговец.

Цены на мясо немного подросли: если до запрета ошеек продавался по 90 грн за кг, то сейчас за него просят сотню. Ассортимент сала значительно уменьшился – цена от 70 грн за кг.

Несмотря на снижение конкуренции, ажиотажа около точек со свининой не наблюдается. Большинство покупателей лишь интересуются стоимостью и уходят.

Источник: Восточный проект, Новости Краматорска

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