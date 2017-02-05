В Краматорском онкодиспансере впервые очереди: количество операций увеличилось в 3 раза. Главная

В Донецкой области фиксируют уменьшение количества заболевших раком, но это связано с недоучетом больных из-за вынужденного перемещения, а также сворачиванием работы ряда промышленных предприятий области. Об этом рассказал главный врач Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Городской онкологический диспансер города Краматорска» Александр Птица.

«Заболеваемость онкологией в Краматорске колеблется в 2001-2016 годах от 402 случаев на 100 тыс. населения, до 348 случаев на 100 тыс. населения. Но, на мой взгляд, это связано не с уменьшением заболеваемости раком, а с недоучетом и миграцией населения. А также с тем, что сейчас наши предприятия работают не на полную мощность», – считает областной онколог.

По его данным, в Краматорске на первом месте по количеству заболеваний находится рак кожи (в 2016 году на учете находилось 87 зарегистрированных человек), на втором – рак молочной железы (86 человек за 2016 год, из них более 60 человек – 1 и 2 степени, 24 – 3 и 4 степени), на третьем – рак легких и ободочной кишки. «Заболеваемость раком в первую очередь связана с состоянием нашей окружающей среды, с работой наших предприятий, с вредными выбросами в атмосферу. В первую очередь от этого зависит заболеваемость раком кожи», – пояснил Птица.

«Рак молочной железы – это самое частое заболевание среди женщин, на первом месте. За прошлый год всего 30 случаев выявлено на профосмотрах, остальные обращались сами. Лечение онкологических заболеваний на ранних стадиях гораздо эффективнее, дешевле и психологически легче для пациентов. К сожалению, наше население не всегда спешит обращаться к врачу, а любит "советоваться" с интернетом. А надо обращать на себя внимание и в случае проявления каких-то симптомов, обращаться к специалисту», – отметил он.

Онколог напомнил, что в Донецкой области на подконтрольной Украине территории работает всего 2 онкодиспансера – в Краматорске и Мариуполе, а также одно отделение в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.). На содержание диспансера в Краматорске в прошлом году из средств областного бюджета было выделено более 21 млн. грн. За счет субвенции из госбюджета (более 7,5 млн грн) было закуплено новое оборудование. За счет государственных денег, централизованных закупок министерством охраны здоровья приобретено химиопрепаратов на сумму 14, 6 млн грн. «Но это всего 30% от необходимой суммы, для того, чтобы полностью обеспечить бесплатное лечение онкологических больных», – подчеркнул он.

«Трудности, которые мы сейчас испытываем – недостаток мест в стационарах. В первую очередь это касается радиологического отделения. 40 коек, которые имеются на сегодня, не обеспечивают потребность в госпитализации того количества людей, которые обращаются за помощью. В наш онокдиспансер сейчас обращаются и переселенцы из нашей области, и из Луганской», – рассказал Птица.

Как отметил главврач Краматорского онкодиспансера, количество операций увеличилось в три раза. Раньше никогда не было очереди на операции и госпитализацию.

«Сейчас мы все это имеем. Есть перспектива строительства нового радиологического отделения на 55 коек, и мы очень надеемся, что его начнут строить в этом году. В других корпусах площади нам тоже не позволяют расширяться. И мы вынуждены работать в таких условиях какие есть. Мы максимально сократили сроки пребывания в стационаре, что создает неудобства для больных и влияет на качество лечения. Хотелось, чтобы у нас было еще и хорошее торакальное отделение, мы делаем и такие операции, делаем урологические операции, операции на голове, шее и др. Однако увеличился не только объем, но и качество проводимых операций. Выполняются очень сложные операции. Это связано с работой в онкодиспансере сотрудников кафедры онкологии Донецкого медуниверситета», – пояснил Птица.

Напомним, 4 февраля — Всемирный день борьбы с раком. В Украине ежегодно раком заболевает 160 тыс. человек. Каждый день регистрируется 450 онкологических заболеваний, из этого количества заболевших умирает порядка 250 больных. В Украине недостаточно налажена профилактическая работа и выявление заболеваний на ранних стадиях. Во всем мире заболеваемость раком выше, чем у в Украине, а смертность ниже и продолжительность жизни дольше.

Источник: Восточный проект

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