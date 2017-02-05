Из-за снижения боевых действий на Донбассе ООН втрое сократила гуманитарное финансирование Украины . Главная

Планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали привлечение около 300 млн долларов в год, однако привлечь удалось лишь 200 и 100 млн долларов соответственно. Об этом сообщил координатор систем ООН в Украине Нил Вокер в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе. «И в 2015-м, и 2016 годах мы призывали мировое сообщество и доноров выделить для Украины около 300 млн долл. Получили – 200 млн и 100 млн долл. соответственно. Почему так произошло? Прежде всего, нужно понимать, что за финансирование гуманитарной помощи в мире существует очень жесткая конкуренция. Это, в общем-то, понятно, принимая во внимание потребности других стран, – Сирии, Ирака, Йемена, Афганистана и т. д.», – отметил он.

Вокер указал, что если на протяжении 2015 года боевые действия в Донбассе велись активно, то в конце года характер боевых действий изменился, и перестрелки сосредоточились вдоль узкой линии разграничения. «Кроме того, есть большие отличия между кризисом в Украине и в других странах. Например, в Украине нет лагерей для беженцев, в которых люди жили бы в ужасных условиях. Подавляющее большинство ВПЛ так или иначе были приняты местными сообществами на остальной территории Украины. Нужно смотреть и на положительные стороны. Для меня одна из самых сильных – это солидарность украинского общества, в частности, в поддержке ВПЛ», – подчеркнул он.

По мнению представителя ООН, мировые СМИ в конечном итоге начали уделять больше внимания конфликтам в других регионах мира, что также повлияло на выделение Украине международных грантов. «Нет в Украине и межрасовых, этнических и религиозных различий, как в других странах. Так что международные новостные агентства, ТВ-каналы, такие как CNN, ищут новости в других местах. Именно поэтому в 2016 году обеспечение гуманитарных потребностей в Украине было даже не таким, как в 2015-м. В связи с этим наши действия направлены на усиление коммуникации в Брюсселе, Нью-Йорке, Вашингтоне, Женеве, чтобы люди больше знали о том, что происходит в Украине, чтобы получить для нее дополнительную поддержку», – заключил Вокер.

Напомним, 1 февраля члены Совета безопасности ООН в своем заявлении выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации на Востоке Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения.