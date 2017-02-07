В Константиновке закроют полигон ТБО, а мусор отправят в Краматорск. Главная

Константиновка (Донецкая обл.) пока остается единственным населенным пунктом в северной группе городов, где есть свой полигон для твердых бытовых отходов. Однако его ресурс практически исчерпан.

Соседние города Донецкой области – Дружковка и Славянск уже вывозят свой мусор в Краматорск. Эта же судьба ждет и отходы из Констанкосттиновки.

Городские власти планируют внедрить новую программу для утилизации отходов.

«В этой программе заложено двухэтапное удаление отходов: сбор мусора, перегрузка его на станции и вывоз на краматорский полигон. А как практически будет все внедряться, я пока не представляю», – сообщил начальник Константиновского коммунального предприятия «Коммунтранс» Виктор Дилин.

Коммунальному предприятию «Коммунтранс» планируют выделить 15 млн грн для строительства мусороперегрузочной станции. На последней сессии городского совета депутаты голосовали против выделения земельного участка для строительства этой станции. Но полигон будет все-равно закрыт. Вопрос — что делать с мусором — остается открытым.

По мнению активистов города, этот документ требует серьезных доработок, ведь в нем не заложен экологический аспект проблемы вывоза отходов, нет средств на образовательные программы для населения.

На 9 февраля назначены общественные слушания по данной программе.

Источник: Знамя индустрии

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