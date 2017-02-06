В Курахово опасаются африканской чумы свиней. Новости

Эпизоотическая ситуация с африканской чумы свиней (АЧС) на территории Украины остается сложной. Об этом сообщает Кураховский городской совет.

По состоянию на 10 января 2017 года, начиная с 2012 года, в Украине зарегистрировано 151 случай африканской чумы свиней, в том числе:

2012 год – 1 случай;

2014 год – 16 случаев;

2015 год – 40 случаев;

2016 год – 91 случай.

В 2017 году уже зарегистрированы случаи АЧС на территории Луганской области (село Чмыровка Старобельского района), и непосредственно на территории Донецкой области (город Славянск, частное хозяйство).

Ситуация по африканской чуме свиней в Украине продолжает ухудшаться и приобретает угрожающие масштабы, несет угрозу не только отрасли свиноводства, но и в целом сельскому хозяйству, экономике и продовольственной безопасности Украины.

С целью профилактики и недопущения возникновения АЧС на территории Марьинского района Донецкой области специалистами всех заинтересованных служб постоянно принимаются меры по осуществлению оперативного контроля, руководства и координации деятельности органов исполнительной власти, государственных служб, предприятий, учреждений, организаций по профилактике и недопущению АЧС на территории района.

В случае возникновения подозрения заболевания АЧС животных домашних хозяйств жителям г. Курахово необходимо обращаться по телефонам:

0663237998 - заведующая Кураховским ветеринарным участком Рыбакова Н.;

0507884236 - начальник Марьинского районного государственной больницы ветмедицины Ворона Ю.

Африканская чума свиней (Pestis africana suum) – вирусная болезнь исключительно животных, протекающая остро, характеризуется лихорадкой, цианозом кожи, геморрагическим диатезом, некродистрофичными изменениями и высокой летальностью, что приводит к значительным экономическим потерям. При сверхостром течении свиньи погибают в течение 1-3 суток, что не позволяет хорошо развиться характерным симптомам болезни.

Вирус устойчив к широкому диапазону температур и РН среды: в трупах свиней может храниться до 10 недель, в фекалиях, мясе от больных животных, копченой колбасе, почве и навозе – 5 месяцев и больше.

Основным источником возбудителя выступают больные и переболевшие животные, в организме которых вирус может сохраняться и выделяться в окружающую среду до 15 месяцев.

К середине ХХ века болезнь ограничивалась только африканским континентом, где регулярно происходили вспышки инфекций. В 1957 году болезнь с Анголы была занесена в Португалию и в 1960 году распространилась на территорию Испании и далее по странам Европы.

В настоящее время АЧС зарегистрирована в 24 странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Особое волнение вызывает ситуация распространения АЧС в странах Кавказа, где раньше такое заболевание не регистрировалось.

Согласно официальным сообщениям Международного эпизоотического бюро (МЭБ) с начала 2014 года африканская чума свиней (АЧС) зарегистрирована в 8 странах мира: Кот-д'Ивуаре, Республике Чад, Российской Федерации, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Украине. В 2014 году в 12 областях России выявлено 64 случая АЧС, из них 36 – среди диких кабанов.